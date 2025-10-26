Broma a vendedor de zapatos culminó en asesinato de hombre en Puntarenas

El juicio por el homicidio de un hombre de apellido Reyes iniciará esta semana en los Tribunales de Puntarenas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto:

Una broma a un vendedor de zapatos habría sido el motivo por el que un hombre de apellido Barrera le quitó la vida de un disparo a otro hombre, en Bella Vista de Puntarenas.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio del 2024, cuando, por la noche, Barrera se acercó en bicicleta al ahora fallecido, de apellido Reyes. Ambos se encontraban en la vía pública frente a un supermercado.

De acuerdo con la acusación, la intención de Barrera era venderle unos zapatos a Reyes y, en apariencia, la víctima habría bromeado sobre la oferta antes de rechazarla.

Minutos después, Barrera regresó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó a Reyes en el tórax, para luego huir del sitio. A la llegada de los socorristas, Reyes ya había fallecido.

El juicio por este homicidio iniciará el 30 de octubre a las 7:30 a. m. en el Tribunal Penal de Puntarenas.

Gatillero vestido de payaso

Para esta semana también está programado el inicio del debate por el caso de un hombre que, vestido de payaso, irrumpió en un gimnasio en Chacarita, Puntarenas, y asesinó a balazos a una joven madre de 22 años, identificada como Kendry María Cruz Umaña.

La mujer se ejercitaba cuando recibió los impactos de bala en el abdomen, rostro, muslo izquierdo y brazo derecho. En el lugar quedaron ocho casquillos de arma de fuego, y Kendry falleció en el sitio.

Tres años después del hecho, ocurrido en setiembre del 2022, un hombre de apellidos Sánchez García enfrentará la justicia. Sánchez es el principal sospechoso de perpetrar el ataque.

El juicio se llevará a cabo el 27 de octubre en el Tribunal Penal de Puntarenas.