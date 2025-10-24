Inicia el juicio contra el gatillero que mató a una mujer en un gimnasio vestido de payaso

Vestido de payaso, Sánchez ingresó a un gimnasio en Chacarita y asesinó a una mujer que se ejercitaba en la segunda planta del establecimiento.

Un hombre vestido de payaso irrumpió en un gimnasio el 16 de setiembre de 2022, en Chacarita, Puntarenas. Con el rostro enmascarado, subió a la segunda planta del establecimiento y asesinó a balazos a una joven madre de 22 años, identificada como Kendry María Cruz Umaña.

La mujer se ejercitaba cuando recibió los impactos de bala en el abdomen, rostro, muslo izquierdo y brazo derecho. En el lugar quedaron ocho casquillos de arma de fuego, y Kendry falleció en el sitio.

Tres años después, iniciará el juicio contra un hombre de apellidos Sánchez García en el Tribunal Penal de Puntarenas. Él es el principal sospechoso de perpetrar el ataque.

El debate está programado para el 27 de octubre.

De acuerdo con la acusación, el día en que ocurrió el crimen, Sánchez se presentó acompañado de otras personas a bordo de un vehículo, pero no ingresó al local. Sin embargo, poco después regresó al sitio con otra persona y fue entonces cuando irrumpió.

El hombre aprovechó que la mujer estaba haciendo ejercicios en el suelo para dispararle en varias ocasiones antes de huir de la escena.

El 25 de noviembre de ese mismo año, Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de Fuerza Pública detuvieron a Sánchez en la vía pública, en el sector de Carrizal, en Puntarenas.