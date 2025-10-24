Sucesos

Inicia el juicio contra el gatillero que mató a una mujer en un gimnasio vestido de payaso

Tres años después de homicidio, el debate iniciará en el Tribunal Penal de Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Vestido de payaso, Sánchez ingresó a un gimnasio en Chacarita y asesinó a una mujer que se ejercitaba en la segunda planta del establecimiento.
Vestido de payaso, Sánchez ingresó a un gimnasio en Chacarita y asesinó a una mujer que se ejercitaba en la segunda planta del establecimiento. (Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioPuntarenaspayasosChacaritaGimnasio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.