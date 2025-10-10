Balacera en Desamparados deja dos fallecidos y tres heridos graves

Oficiales de Fuerza Pública aseguraron la escena donde esta madrugada murieron dos personas y otras resultaron heridas en una balacera en Desamparados. Fotografía:

Una balacera ocurrida la noche de este jueves en el cantón de Desamparados, al sur de la capital, dejó cinco personas heridas por arma de fuego, de las cuales dos fueron declaradas sin signos vitales en el lugar.

La Cruz Roja Costarricense informó que tres víctimas más, en condición crítica, fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales de la capital: una al Hospital San Juan de Dios, otra al Hospital Calderón Guardia y la tercera al Hospital México.

En la atención participaron dos unidades de soporte avanzado de vida y dos unidades básicas, debido a la gravedad de las lesiones y la cantidad de personas afectadas.

Las causas del tiroteo, reportado a las 2:59 a.m., permanecen bajo investigación de las autoridades judiciales.

Esto violento suceso ocurrió en la misma semana en que otros tiroteos cobraron más víctimas y atemorizaron a habitantes del casco josefino.

Otra balacera ocurrida el lunes que cobró la vida de Rodrigo Antonio Manzanares Ramírez. El joven de 21 años, conocido como Kiwi, fue asesinado ese día de varios balazos en la barbería donde trabajaba, en San Rafael Abajo de Desamparados.

Posteriormente, el pasado miércoles, otro tiroteo registrado en el barrio 15 de Setiembre, en Hatillo, dejó esa noche 5 personas heridas.

Tres de las víctimas fueron trasladas al hospital San Juan de Dios, al México y al Calderón Guardia. Dos pacientes iban en condición crítica y uno urgente.

En apariencia, la balacera surgió por una disputa entre bandas delincuenciales de la zona.