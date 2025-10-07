Balacera indiscriminada en barbería deja un muerto y un menor de edad herido en Desamparados

La noche de este lunes un ataque en una barbería ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados dejó un adulto fallecido, identificado preliminarmente de apellido Manzanares, y un menor de edad herido, según fuentes policiales.

Dos personas viajaban en motocicleta cuando se detuvieron frente a un local comercial. Uno de ellos descendió y efectuó disparos indiscriminados contra el establecimiento. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque.

El menor fue herido en el brazo derecho, pero no corre peligro. Los hechos ocurrieron a las 6:11 p.m.