Balacera deja un muerto y un herido grave en Matina de Limón

Personal de Cruz Roja atendieron la escena de una balacera ocurrida en Cuba Creek, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido.

Un ataque a balazos ocurrido la noche de este domingo dejó un hombre fallecido y otro gravemente herido en el sector de Cuba Creek, informaron autoridades policiales.

El incidente se reportó alrededor de las 8:54 p. m., específicamente 75 metros al oeste de la iglesia Evangelio Completo, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Según el informe preliminar, varios sujetos vestidos con ropa oscura habrían llegado al sitio en motocicleta y, tras sacar armas de fuego tipo pistola, dispararon en múltiples ocasiones contra dos jóvenes que se encontraban en una vivienda.

Tras las detonaciones, testigos indicaron haber observado varias motocicletas retirarse rápidamente del lugar.

Oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, que se desplazaron al lugar en las unidades 4048 y 3815 con apoyo del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), localizaron a dos hombres inconscientes.

A simple vista, uno de ellos no presentaba signos vitales aparentes, mientras que el segundo aún respiraba, pero con heridas de bala de gravedad.

Personal de la Cruz Roja Costarricense acudió con las unidades 1781 y 1677 y confirmó que uno de los hombres ya había fallecido en el lugar.

El segundo paciente presentaba al menos dos heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Batán.

Herido bajo custodia policial

El hombre herido permanece bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública mientras recibe atención médica, a la espera de su evolución para un eventual traslado al Hospital Tony Facio, donde podría recibir atención especializada.

La escena del crimen permanece custodiada por oficiales destacados en el distrito de Carrandí, mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de la investigación del caso.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió a unos 700 metros de la delegación policial de la zona. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni el posible móvil del ataque.