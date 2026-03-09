Sucesos

Balacera deja un muerto y un herido grave en Matina de Limón

Balacera en Cuba Creek ocurrió luego de que varios sujetos en motocicleta dispararan contra las víctimas dentro de una vivienda

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Calderón
Personal de Cruz Roja atendieron la escena de una balacera ocurrida en Cuba Creek, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido.
Personal de Cruz Roja atendieron la escena de una balacera ocurrida en Cuba Creek, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido. (Reiner Montero/Cortesía)







