Balacera deja un muerto y a mujer herida en Guadalupe de Alajuela

(redes/El violento ataque ocurrió en Mata de Plátano, en Goicoechea. Foto tomada de redes.)

Un hombre de 26 años murió y una mujer resultó herida la noche de este miércoles, tras ser atacados a balazos por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, en Guadalupe de Alajuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 p.m., cuando las víctimas viajaban en un vehículo por esa comunidad.

Según el relato de vecinos, los ocupantes de una motocicleta se acercaron al carro y, sin mediar palabra, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra los ocupantes.

El conductor del vehículo, identificado con el apellido Gómez, falleció en el sitio producto de al menos cinco impactos de bala.

La acompañante, una mujer de apellido Ureña, de 24 años, sufrió heridas en las piernas.

En primera instancia fue trasladada a un centro médico local y luego referida al Hospital México, donde permanece bajo atención médica.

Las razones del ataque aún se desconocen. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen abierta una investigación para esclarecer lo sucedido. El cuerpo de Gómez fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

LEA MÁS: Balacera en Barrio Luján deja un muerto y un herido