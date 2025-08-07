Sucesos

Balacera en Barrio Luján deja un muerto y un herido

Adulto mayor de 73 años y apellido Pérez falleció en casa de habitación

Por Juan Fernando Lara Salas
Otro hombre de 31 años y apellido Brenes fue trasladado por una herida en el glúteo (imagen ilustrativa). Fotografía: (Rafael Murillo)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

