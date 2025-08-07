Balacera en Barrio Luján deja un muerto y un herido

Otro hombre de 31 años y apellido Brenes fue trasladado por una herida en el glúteo (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de 73 años falleció y otro de 31 años resultó herido tras ser atacados a balazos la madrugada de este jueves en barrio Luján, en el distrito Catedral de San José, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 a. m., cuando dos sujetos que se desplazaban en una bicimoto llegaron hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas.

En apariencia, los sospechosos llamaron a los ocupantes del inmueble, y al salir estos, abrieron fuego contra ellos.

En el sitio falleció un hombre de apellido Pérez, de 73 años, quien recibió un disparo en la espalda. Mientras tanto, otro hombre de apellido Brenes, de 31 años, resultó herido por un proyectil en el glúteo izquierdo y fue trasladado de urgencia al Hospital Calderón Guardia.

Los atacantes huyeron del lugar tras cometer el hecho. De momento, el móvil del ataque se encuentra bajo investigación, y los agentes judiciales continúan con las diligencias para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias que rodean el crimen.

El OIJ hizo inició las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y llamó a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar a la investigación.