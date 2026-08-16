Sucesos

Bajar el impuesto a los cigarrillos es ‘insuficiente’ si no se fortalecen el OIJ y la Fiscalía, advierte especialista en contrabando

El criminólogo colombiano Daniel Rico explica cómo las mismas rutas utilizadas para mover drogas sirven para transportar cigarrillos ilegales y cómo este mercado genera recursos para las organizaciones criminales

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Por Christian Montero
en la imagen un oficial de la PCF con un cargamento de licores incautado
El contrabando de cigarros y licores tiene como principal puerta de entrada al país la zona sur. La Policía de Control Fiscal decomisó este lote de contrabando en julio pasado. (Cortesía Ministerio de Hacienda/Cortesía Ministerio de Hacienda)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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