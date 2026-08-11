AyA atenderá problemas de abastecimiento nocturno de agua en Pavas tras muerte de padre e hijo en incendio

El Organismo de Investigación Judicial e Ingeniería de Bomberos investigan las causas del incendio.

La presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Sáurez Barboza, ordenó una revisión inmediata de las condiciones de abastecimiento de agua en Metrópolis de Pavas, luego de que un hombre de 66 años y su hijo, de 14, murieron en un incendio la madrugada del lunes, clamando por agua para sofocar el fuego.

Sáurez, además, pidió revisar los procedimientos y condiciones operativas para esclarecer lo ocurrido y determinar “las acciones y responsabilidades que correspondan”.

Después del incendio, al menos siete vecinos relataron a La Nación, en las afueras de la vivienda en ruinas, que Eduardo Francisco Pérez Badilla y su hijo pidieron agua por varios minutos desde la parte alta de la vivienda, de tres plantas, poco antes de que esta colapsara con ambos adentro.

Sin embargo, los residentes contaron que, desde hace dos años, en la zona cortan el suministro hídrico desde las 9 p. m. y hasta las 4 a. m.

La vivienda colapsó con Eduardo y su hijo adentro. (Bomberos/Bomberos)

“¿Cómo los vamos a ayudar si no hay agua? Tenemos como dos años de que el agua se va toda la noche”, dijo Ana Chaverri, una oriunda de Pavas que presenció el siniestro esa madrugada.

La falta de agua también complicó las labores de extinción, pues al llegar las unidades de Bomberos tuvieron problemas de abastecimiento, según confirmó Miguel Araya Álvarez, de Ingeniería de Bomberos.

Este martes, un día después del mortal incendio, el AyA explicó que Pavas es una zona que enfrenta un porcentaje significativo de agua no contabilizada, principalmente por la presencia de conexiones ilegales. Esta situación, argumentan, no fue atendida en el pasado y compromete la distribución del recurso.

La institución explicó que desde el 2024 trabajan por mejorar el acceso al recurso hídrico, garantizando el suministro diurno a través de mejoras al sistema. No obstante, “el caudal óptimo durante las noches, sigue estando por encima del promedio, afectando la estabilidad del sistema”.

Los recortes nocturnos, de acuerdo con la entidad, se ejecutan para asegurar el recurso hídrico durante las horas de mayor consumo.

“Lo ocurrido en Pavas nos duele profundamente. Nuestro compromiso es garantizar el acceso al agua potable actualizando nuestro sistema de abastecimiento y nuestra infraestructura abandonada durante muchos años. Por eso, estamos revisando las medidas actuales y buscando soluciones de fondo que nos permitan mejorar el servicio”, afirmó Sáurez Barboza.

La Nación envió consultas adicionales a la entidad que, al cierre de esta publicación, no habían sido respondidas, entre ellas, por qué se corta el suministro todas las noches, cuánta es la población afectada, bajo qué criterio se tomó esa medida, al parecer hace dos años, y si se va a revertir la medida.

En lo que llevamos de este año, Bomberos contabiliza 15 personas fallecidas en incendios, al menos dos son menores de edad.