Sucesos

AyA atenderá problemas de abastecimiento nocturno de agua en Pavas tras muerte de padre e hijo en incendio

Eduardo Francisco Pérez Badilla y su hijo, de 14 años, pedían a sus vecinos que lanzaran agua mientras el fuego avanzaba en su vivienda. Nadie pudo ayudarlos, pues en la zona no hay recurso hídrico por las noches

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Por Natalia Vargas
10/08/2026, San José, Pavas, Metropolis 2, incendio en dos casas de habitación donde fallecieron dos personas.
El Organismo de Investigación Judicial e Ingeniería de Bomberos investigan las causas del incendio. (Jose Cordero/José Cordero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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