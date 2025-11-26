Autopista General Cañas tendrá cierres nocturnos durante tres días; estas son las fechas y horarios

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que la autopista General Cañas (ruta nacional 1) tendrá cierres nocturnos de seis horas los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, entre 11 p. m. y 5 a. m., debido al izaje de vigas para un proyecto comercial e industrial en la zona del Centro de Convenciones de Costa Rica.

El cierre se aplicará como medida de seguridad para los trabajadores y conductores que transiten por este tramo.

Estos son los desvíos que deberán hacer los choferes:

Sentido San José-Alajuela: Los conductores deberán desviarse en el entronque de Barreal, continuar por Barreal–La Aurora y reincorporarse a la General Cañas a la altura del Real Cariari.

Sentido Alajuela-San José: El desvío será por la rampa de salida de Belén. Las rutas alternas recomendadas son Belén y el sector de Lagunilla, para luego volver a la Ruta 1 cerca del Conservatorio Castella.

Puntos completamente cerrados