Ataques a balazos en vivienda y vía pública dejan dos heridos en San José y Cartago

Dos incidentes violentos marcaron la madrugada de este jueves en las provincias de Cartago y San José. Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una mujer de 57 años y un joven de 24 resultaron heridos de bala en hechos ocurridos en un lapso de menos de una hora.

Ataque en vivienda en Llano Grande

El primer caso se registró alrededor de las 2:40 a.m. en Llano Grande de Cartago. De acuerdo con el informe preliminar, una mujer de apellido Piedra se encontraba dentro de una vivienda cuando al menos cuatro sujetos irrumpieron en el inmueble. Al percatarse de que había personas en la casa, uno de los sospechosos disparó en varias ocasiones.

Uno de los proyectiles impactó a la víctima en la pierna izquierda. Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico local.

Agresión en vía pública en Desamparados

Menos de una hora después, a las 3:30 a.m., las autoridades atendieron un segundo reporte en el sector de La Capri, en Desamparados. La víctima, un hombre de apellido Buzano, caminaba por la vía pública cuando fue abordado por varios individuos. Según las investigaciones iniciales, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó.

Buzano fue trasladado en un vehículo particular hacia la Clínica Marcial Fallas y, debido a la lesión en su pierna, fue remitido posteriormente al Hospital San Juan de Dios.

Ambos casos se mantienen en investigación por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias de los hechos y dar con los sospechosos.