Hombre irrumpe en vivienda y hiere de bala a mujer en Curridabat

Una mujer resultó herida de bala dentro de su vivienda. Imagen con fines ilustrativos.

Lo que parecía una noche tranquila terminó en un hecho de violencia para una mujer de apellido Campos, de 38 años, quien fue herida de bala dentro de su propia casa en Curridabat, San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió este martes 21 de abril, alrededor de las 7:30 p. m. Según el reporte preliminar, un hombre ingresó a la vivienda y, tras amenazar a la víctima con un arma de fuego, le disparó en una ocasión.

El proyectil impactó una de las piernas de la mujer. Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia para recibir atención médica.

Agentes judiciales se desplazaron a la vivienda de la víctima para realizar la inspección correspondiente.