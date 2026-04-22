Sucesos

Hombre irrumpe en vivienda y hiere de bala a mujer en Curridabat

Una mujer de 38 años fue atacada en su vivienda en Curridabat.

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Por Yucsiany Salazar
La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Una mujer resultó herida de bala dentro de su vivienda. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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