Sucesos

Ataque de perro deja a niña de 7 años en condición crítica; dos personas más resultaron heridas

Hecho ocurrió la tarde de este martes en La Ribera de Belén, Heredia

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Por Sebastián Sánchez
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Niña en condición crítica por ataque de perro en Heredia. (Cruz Roja/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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