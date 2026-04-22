Ataque de perro deja a niña de 7 años en condición crítica; dos personas más resultaron heridas

Una niña de 7 años de edad y dos personas más sufrieron la tarde de este martes el ataque de un perro en el distrito de La Ribera de Belén, Heredia.

El reporte ingresó a las 5:42 p. m. Según la Cruz Roja, la menor fue trasladada en condición crítica al hospital San Vicente de Paul; las otras dos víctimas también fueron llevadas a un centro médico, pero estables.

Este suceso se suma al ocurrido el pasado 17 de abril, cuando un hombre de aproximadamente 69 años falleció tras ser mordido en múltiples ocasiones por un American Staffordshire Terrier, en San Jerónimo de Moravia.

En 2026, el país contabiliza otra muerte más por esta causa, ocurrida en San Carlos.