Así quedó la envasadora de gas Blue Flame tras el enorme incendio del sábado; vea todas las fotos

La luz del día, a primeras horas de este domingo, permitió registrar la magnitud de los daños provocados por un enorme incendio este sábado en la planta envasadora de gas Blue Flame, en Santa Ana.

Imágenes aéreas, suministradas a La Nación, evidencian la fuerza del fuego que consumió un tráiler, todas las llantas del automotor, la cisterna que acarreaba y daños en el techo de la planta y en el tanque madre de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP).

También se quemaron varios vehículos livianos y varias estructuras metálicas quedaron completamente deformadas por las altas temperaturas.

La emergencia se suscitó cuando se abastecía el tanque madre de la planta por medio de una manguera que estaba conectada a una cisterna. En determinado momento, por un posible error humano, el conductor del camión movió el equipo pesado cuando todavía estaba conectado al tanque principal.

Según Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, eso generó una enorme nube de gas que alcanzó una fuente de ignición y provocó una gran deflagración. Al momento del accidente había tres trabajadores en la planta que lograron evacuar a tiempo.

El fuego dañó la planta envasadora y quemó por completo el tráiler que estaba en la entrada. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

El tanque madre de almacenamiento tuvo daños. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

En el sitio había varios tanques cisterna y camiones distribuidores de combustible. Con el incremento súbito en la temperatura del lugar, las “válvulas de alivio” de estas cisternas se activaron, lo que provocó la liberación de gas.

Ante esta situación, los Bomberos tuvieron que realizar tendidos de mangueras a grandes distancias para abastecerse de suficiente agua, con el objetivo de bajar la temperatura de los tanques. Una vez logrado esto, las válvulas de gas se cerraron, lo que permitió controlar la fuga originada por la ruptura de la manguera.

En la atención de la emergencia participaron 15 unidades y 50 bomberos, así como paramédicos y equipo de la unidad de materiales peligrosos, que fue la responsable del control final de la fuga.

Chaves agregó que hace unos días, el personal de la estación de Santa Ana había realizado una inspección en esa planta de gas, como parte de los ejercicios de rutina, por lo que el haber conocido de previo el sistema y ese lugar facilitó las operaciones.

Este domingo por la mañana, Bomberos realizaba una inspección en el sitio para confirmar la primera hipótesis del fuego. Simultáneamente, la empresa Blue Flame emitió un comunicado de prensa en el que rescató la rápida activación de los protocolos de seguridad, que garantizaron que ninguna persona resultara afectada.

Además, indicaron que la operación se mantiene de manera regular.

Detalle de los daños en el tanque madre de almacenamiento en Blue Flame, Santa Ana. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

El techo también sufrió por el fuego derivado de una fuga de gas licuado de petróleo. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)