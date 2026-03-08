Sucesos

Así quedó la envasadora de gas Blue Flame tras el enorme incendio del sábado; vea todas las fotos

Un posible error humano provocó la fuga de gas que dio origen a la deflagración en Santa Ana

Por Vanessa Loaiza N. y Patricia Recio
El incendio en la planta Blue Flame dejó cuantiosos daños materiales y, afortunadamente, ninguna víctima mortal
Imagen panorámica de los daños en Blue Flame Santa Ana. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

