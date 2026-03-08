Fuga de gas en envasadora provoca enorme incendio en Santa Ana; Bomberos advierte riesgo de gran explosión

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, atienden un incendio de grandes proporciones en Pozos de Santa Ana, la noche de este sábado.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, la emergencia se produjo por una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la empresa Blue Flame, envasadora de ese derivado.

En una transmisión en vivo, voceros de Bomberos describen la emergencia como “alarmante y muy delicada”, además advirtieron del riesgo “muy alto” de grandes explosiones por tratarse de un lugar lleno de gas.

Según ese reporte, la situación en el lugar es “crítica y peligrosa”, por lo que piden a las personas alejarse de la zona y no conducir hacia el punto.

Un gran incendio en Pozos de Santa Ana en las instalaciones de la empresa Blue Flame. (Alejandro Murillo/Alejandro Murillo)

En el sitio se mantiene personal especializado en materiales peligrosos, ingeniería de bomberos, así como personal permanente y voluntarios de distintas estaciones del área metropolitana.

En el detalle se explica que se desplazaron al lugar para atender una emergencia por escape de gas y al llegar se encontró una nube de gas con una fuga muy grande.

“Este gas encontró una fuente de inición y se da una deflagración, todo el personal está a salvo, se están dando explosiones. Una emergencia compleja, peligrosa, pocas veces vista en el país, se trata de un contenedor de 58.000 litros (de gas), es una emergencia alarmante y delicada (...) La emergencia es compleja y no está bajo control, el riesgo de explosión de todo el material es muy alto, muy probable”, agregaron en el video emitido cerca de las 10 p.m. de este sábado.

Escape de gas provoca explosiones dentro de envasadora en Santa Ana

En tanto, La Cruz Roja indicó que recibieron el reporte de un incendio de grandes magnitudes, que obligó a la movilización de “múltiples recursos”, entre estos vehículos operativos, ambulancias básicas y de soporte.

En el lugar debieron atender varios pacientes afectados por humo, pero no se reportan víctimas producto del fuego.

Rafael Campos, paramédico de la institución detalló que en total se mantienen unas 25 personas y siete vehículos de ese cuerpo de emergencia, listas para dar soporte en caso de que sea requerido.