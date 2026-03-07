Sucesos

Incendio en Alajuela compromete viviendas y talleres; bomberos rescatan a dos personas

El siniestro habría sido provocado por la quema de un charral. Vea el video.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Bomberos atiende incendio que afecta varias estructuras en Alajuela.
Bomberos atiende incendio que afecta varias estructuras en Alajuela. (Bomberos/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioAlajuelaBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.