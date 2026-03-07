Incendio en Alajuela compromete viviendas y talleres; bomberos rescatan a dos personas

Un incendio afecta a varias estructuras en Alajuela, incluyendo dos viviendas y talleres, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Meza, 100 metros al este de Repuestos Gigante, minutos antes de las 3 p. m. de este sábado.

Incendio afecta a varias estructuras en Alajuela

Durante la intervención, los rescatistas lograron evacuar con éxito a un hombre y una mujer que se encontraban en la zona de peligro.

Según la información preliminar de Bomberos, el fuego se habría originado por la quema de un charral que se propagó hasta alcanzar las estructuras en un área estimada de 150 metros cuadrados.

Para controlar el avance de las llamas, se desplazaron cuatro unidades. La institución informó que el incendio ya está bajo control, aunque los equipos continúan trabajando en la zona.