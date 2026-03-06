Incendio afecta varias estructuras en Desamparados

No se reportan personas heridas por el momento. Imagen con fines ilustrativos.

Un incendio afecta varias estructuras la mañana de este viernes en Las Tablas, en Desamparados, San José.

De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, se estima de forma preliminar que el área afectada por el fuego ronda los 300 metros cuadrados de construcciones, en su mayoría viviendas humildes.

Incendio en Desamparados

Al sitio se desplazaron cinco unidades de Bomberos para trabajar en el control de las llamas.

De momento no se ha confirmado si hay personas heridas.

Noticia en desarrollo.