Sucesos

Incendio afecta varias estructuras en Desamparados

Bomberos atienden emergencia en el sector de Las Tablas

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Incendio Parque Industrial Las Brisas
No se reportan personas heridas por el momento. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncendioDesamparadosBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.