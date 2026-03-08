Director de Bomberos brinda reporte sobre enorme incendio en planta de gas de Santa Ana; ¿Cómo se originó la fuga?

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves informó a las 10:57 p.m de este sábado 7 de marzo, que el incendio de gran magnitud originado en la envasadora de gas Blue Flame en Pozos de Santa Ana, ya está controlado.

Chaves explicó que el incidente se produjo por un error humano, cuando un camión cisterna que distribuye Gas Licuado de Petróleo (GLP), arrancó la manguera que aún estaba conectada al tanque madre de la planta. Eso genero una enorme nube de gas que alcanzó una fuente de ignición y provocó una gran deflagración. Al momento del accidente había tres trabajadores en la planta que lograron evacuar a tiempo.

En el lugar hay tanques cisterna y camiones distribuidores de combustible, explicó el director del Cuerpo de Bomberos. Debido al aumento de la temperatura, las “válvulas de alivio” de estos cisternas se activaron, lo que provocó la liberación de gas.

Ante esta situación, los Bomberos tuvieron que realizar tendidos de mangueras a grandes distancias para abastecerse de suficiente agua, con el objetivo de bajar la temperatura de los tanques. Una vez logrado esto, las válvulas de gas se cerraron, lo que permitió controlar la fuga originada por la ruptura de una manguera.

En la atención de la emergencia participaron 15 unidades y 50 bomberos, así como paramédicos y equipo de la unidad de materiales peligrosos, que fue la responsable del control final de la fuga.

Chaves agregó que hace unos días, el personal de la estación de Santa Ana, precisamente había realizado una inspección en esa planta de gas, como parte de los ejercicios de rutina, por lo que el haber conocido de previo el sistema y ese lugar, facilitó las operaciones.