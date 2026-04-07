Así luce la construcción de megacárcel en Alajuela: vea el video

Las obras del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) estarían listas en julio de este 2026, según proyecciones del Gobierno.

La construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, registra un avance significativo, según consta en imágenes compartidas por Presidencia.

En el video se observa que el terreno ya cuenta con la estructura de base y múltiples divisiones.

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Las obras iniciaron en enero de 2026, fecha en la que comenzaron a contarse los 195 días que, según las proyecciones del Poder Ejecutivo, tomaría levantar la estructura carcelaria.

El centro está diseñado para albergar a 5.100 reclusos de alta peligrosidad.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó el país para participar en el acto de la “colocación de la primera piedra”.

La intervención total del terreno alcanzará los 91.000 metros cuadrados. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Meses antes, en noviembre de 2025, el Ministerio de Justicia y Paz adjudicó las obras a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar).

La firma obtuvo el contrato por un monto de ¢16.775 millones (aproximadamente $33,1 millones), tras la aprobación del jerarca de la cartera, Gerald Campos.

De acuerdo con lo detallado en la contratación, cada módulo dispondrá de 17 celdas y la construcción ocupará una huella de 31.048 metros cuadrados.

Las obras están a cargo de la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar). (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Según el presidente Rodrigo Chaves, la infraestructura carcelaria construida dentro de los terrenos de la Reforma estará lista en julio de este año.