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Así luce la construcción de megacárcel en Alajuela: vea el video

El Gobierno prevé que el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) esté finalizado en julio de 2026. Vea el avance de la obra.

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Por Yucsiany Salazar
Las obras del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) estarían listas en julio de este 2026, según proyecciones del gobierno.
Las obras del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) estarían listas en julio de este 2026, según proyecciones del Gobierno. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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