Así habría ocurrido detención de joven durante protesta contra la reforma eléctrica: amigo narra los hechos

En medio de una protesta contra la reforma eléctrica que impulsa el gobierno, la Fuerza Pública aprehendió, este martes, a un joven en las inmediaciones del Parque Nacional, detrás de la Asamblea Legislativa.

El detenido sería estudiante de la Universidad Nacional (UNA).

Daniel Castañeda Chinchilla, amigo del muchacho, explicó que caminaba con él y otras personas cuando un oficial de seguridad del Congreso, sin identificación visible, intentó sujetar a su compañero.

Casteñada indicó que al no reconocerlo como autoridad, el joven se asustó y empezó a correr.

Minutos después, fue interceptado por varios oficiales de la Fuerza Pública, quienes, según el testimonio, lo derribaron y golpearon con bastones, incluso mientras estaba en el suelo.

Castañeda sostuvo que intentaron acercarse para auxiliar al estudiante, pero que fueron acorralados por un grupo de policías que les impidieron el paso.

“En ese momento nos empiezan a pegar con la macana y nos empiezan a empujar”, aseveró.

Relato de un amigo del detenido durante la manifestación en contra de la ley de Armonización Eléctrica

Afirmó que pidieron a los oficiales que se identificaran y que los pusieran en contacto con una autoridad, pero aseguró que estos se negaron.

Posteriormente, dijo haber hablado con la capitana Raquel Valverde, quien inicialmente tampoco se identificó y no brindó información sobre el oficial de seguridad ni sobre los policías involucrados.

Según su relato, el número de oficiales pasó de unos siete a entre diez y 15, tras la llegada de más patrullas.

Castañeda manifestó que él también fue golpeado, pese a que, según sostiene, el grupo no ejerció violencia y solo intentaba acercarse a su amigo.

Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (José Cordero/José Cordero)

Diputada se puso en frente de patrulla

Según videos grabados por los manifestantes, el joven detenido fue reducido por los oficiales y montado en una patrulla. El vehículo siguió avanzando, pese a la oposición de los manifestantes y de la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, quien se puso frente a la unidad.

Diputada del Frente Amplio vivió un momento complicado en la manifestación frente a la Asamblea Legislativa

Los manifestantes denunciaron haber recibido empujones y golpes por parte de oficiales.

Una asistente, quien pidió el anonimato, sostuvo que los empujaron cuando se pusieron frente a la patrulla que trasladaba al detenido.

“Empezaron a golpear, a empujar. Se nos empezaron a tirar encima golpeándonos... Yo incluso le pedí una identificación a una oficial. La oficial con el brazo me pegó en el pecho y se dio la vuelta.

“Así que yo insistiéndole, se tiró al cuerpo otra vez y ya me alejé. A varios estudiantes les hicieron lo mismo, se les tiraron encima, nos dijeron: ‘No se pongan malcriados’. Nos dijeron textualmente: ‘No se pongan malcriados o vamos a tener que golpearlos’", señaló.

Manifestantes reclaman a la Fuerza Pública la detención de hombre durante las protestas

El Ministerio de Seguridad Pública aún no se ha referido a la detención del manifestante, .

En el Congreso, se discute el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (expediente 23414), impulsado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la administración Fernández.

gobierno sostiene que la reforma dinamizará el mercado eléctrico y favorecerá las tarifas y el abastecimiento, mientras que opositores alegan que se abre la puerta a una privatización del sistema eléctrico nacional.

La reforma fue aprobada en primer debate, este martes, con 27 votos a favor y 24 en contra.

Para el segundo debate y defintivo la iniciativa requiere una mayoría calificada de 38 diputados.

Sin embargo, de no haber cambios en las posiciones en el Congreso, será imposible alcanzar esa cantidad porque el PPSO solo cuenta con 31 votos y la mayoría de bancadas de la oposición ya adelantaron su voto en contra.