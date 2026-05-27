Sucesos

Así habría ocurrido detención de joven durante protesta contra la reforma eléctrica: amigo narra los hechos

Una diputada se puso frente a la patrulla que transportaba al detenido. Manifestantes denuncian golpes y empujones

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Por Sebastián Sánchez

En medio de una protesta contra la reforma eléctrica que impulsa el gobierno, la Fuerza Pública aprehendió, este martes, a un joven en las inmediaciones del Parque Nacional, detrás de la Asamblea Legislativa.








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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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