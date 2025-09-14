Así es el paso por el nuevo túnel en el intercambio de La Lima

Este domingo se habilitó el paso por el nuevo túnel, de 435 metros de longitud, en el intercambio de La Lima, en Cartago. La vía subterránea conduce hacia El Guarco, mientras que el paso elevado comunica con el centro de la provincia de las brumas.

Esta estructura incluye un puente de 40 metros de longitud sobre el río Taras, lo que ofrece nuevas opciones de acceso y mejora la movilidad local.

Según informó Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con la apertura de estas obras se agiliza el tránsito entre Cartago y San José, en momentos en que continúan los trabajos en las rotondas La Lima y la zona franca.

También sigue en marcha la construcción del puente junto a la salida hacia Cartago, lo que permitirá fortalecer las conexiones internas con el sector industrial de la provincia.