Asesinan a un hombre dentro de una panadería en Santa Bárbara

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado dentro de una panadería situada a un costado de la plaza de fútbol en San Juan de Santa Bárbara, en Heredia.

El ataque se reportó pasadas las 6:40 a. m. de este viernes. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el hombre presentaba múltiples heridas de bala y falleció en el sitio.

La noche del jueves se reportó otro homicidio. El hecho ocurrió en Puntarenas y la víctima del ataque armado fue un joven de 15 años. El menor de edad fue impactado en el tórax en las cercanías de un centro educativo en El Roble, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la mañana de este viernes.

El ataque se registró alrededor de las 7:15 p. m. en vía pública, detrás del Colegio Técnico Profesional en el Roble de Puntarenas.