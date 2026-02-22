Sucesos

Asesinan a hombre de un disparo en la cabeza en Cot de Oreamuno

La víctima, de apellido Rivera, tenía 30 años; homicidio ocurrió en el barrio Imas, en Cot

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
La víctima fue identificada con el apellido Rivera y tanía 30 años. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioCartagoAsesinato
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.