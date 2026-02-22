Asesinan a hombre de un disparo en la cabeza en Cot de Oreamuno

Un hombre de apellido Rivera fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche de este sábado 21 de febrero en Cot, cantón de Oreamuno, Cartago.
Una fuente policial indicó a La Nación que los hechos ocurrieron en barrio Imas a las 8:30 p. m. La víctima tenía 30 años y era conocida con el alias de “Mortadela”. En apariencia, contaba con antecedentes por desobediencia, robo agravado, asalto y agresión con arma.
Al sitio acudió la Cruz Roja; sin embargo, Rivera fue declarado fallecido en el lugar. De momento, se desconocen las causas que mediaron en el homicidio y el paradero de los agresores.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizará el levantamiento del cuerpo de la víctima y llevará a cabo las diligencias para determinar los motivos del asesinato.