Asesinan a balazos a hombre de 44 años frente a un bar en Belén de Carrillo

Varios sujetos le dispararon a víctima en cabeza y tórax y luego huyeron en un vehículo, según reporte del OIJ

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Agentes del OIJ de Santa Cruz realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios balísticos tras el homicidio ocurrido la tarde de este lunes en Belén de Carrillo, Guanacaste. (IStock)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

