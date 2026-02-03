Asesinan a balazos a hombre de 44 años frente a un bar en Belén de Carrillo

Agentes del OIJ de Santa Cruz realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios balísticos tras el homicidio ocurrido la tarde de este lunes en Belén de Carrillo, Guanacaste.

Un hombre de 44 años, de apellido Silva, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 2 de febrero en el sector de Belén de Carrillo, en Guanacaste, informó este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, el homicidio ocurrió pasadas las 3:50 p. m., cuando agentes judiciales recibieron un reporte de la Policía Administrativa de la zona.

El OIJ indicó que Silva llegó en un vehículo hasta la vía pública, frente a un bar.

En ese momento, aparentemente, sujetos que viajaban en otro automóvil se bajaron y le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en cabeza y tórax.

La víctima falleció en el sitio, mientras que los sospechosos huyeron tras el ataque.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron remitidos a los laboratorios forenses para su análisis.

Además, realizaron la inspección ocular del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ de Santa Cruz, con el fin de esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.