Sucesos

Asaltan Ebáis a plena luz del día mientras atendían pacientes en Siquirres

Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al centro médico. Esto es lo que se sabe.

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Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
El caso del presunto asalto queda a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
El caso del presunto asalto queda a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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