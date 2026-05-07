Asaltan Ebáis a plena luz del día mientras atendían pacientes en Siquirres

El caso del presunto asalto queda a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),

El personal de salud y los pacientes del Ebáis de Maryland, en Siquirres de Limón, vivieron momentos de angustia la mañana de este jueves 7 de mayo, cuando dos sujetos irrumpieron en el centro médico, presuntamente, para perpetrar un asalto.

De acuerdo con una fuente policial, en apariencia, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta e ingresaron al lugar mientras el personal médico, de enfermería y los usuarios se encontraban en plena jornada de atención.

Por el momento, se desconoce si hubo personas heridas.

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