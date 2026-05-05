Sucesos

Persecución policial en Limón: un herido y tres detenidos tras chocar contra una iglesia

Un joven de apellido Blackshow resultó herido tras un enfrentamiento con la Policía en Cieneguita de Limón

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Por Yucsiany Salazar
La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Operativo policial en Limón deja un joven baleado y tres hombres bajo custodia tras presunto asalto y persecución. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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