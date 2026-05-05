Persecución policial en Limón: un herido y tres detenidos tras chocar contra una iglesia

Una persecución policial que terminó en un choque contra el muro de una iglesia y un intercambio de disparos dejó a un hombre herido y a otros tres detenidos la noche de este lunes en Cieneguita de Limón.

El herido es un joven de 24 años, de apellido Blackshow, quien recibió un impacto de bala en la espalda y fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Tony Facio Castro.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron pasadas las 9:00 p. m., luego de que se reportara un presunto asalto a un local comercial en la zona.

Oficiales de la Policía Administrativa atendieron la alerta y, al llegar al sitio, detectaron un vehículo sospechoso que huía, por lo que iniciaron una persecución. Durante el seguimiento, se dio un intercambio de disparos entre los sospechosos y los agentes.

La persecución concluyó cuando el vehículo colisionó contra una patrulla policial y posteriormente contra el muro de la iglesia católica de Cieneguita. En ese punto, los cuatro ocupantes fueron detenidos.

En el sitio, las autoridades ubicaron una pistola calibre 40, la cual fue decomisada por agentes judiciales. Además, y por orden del Ministerio Público, también se incautaron las armas de los oficiales involucrados, como parte de la investigación por el presunto intercambio de disparos.

Los tres detenidos fueron identificados con los apellidos Castillo, de 35 años, Sanabria de 20 y López de 28, y serán presentados ante el Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica, mientras que el herido permanece bajo custodia policial en el centro médico.