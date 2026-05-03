Tres personas mueren en balaceras ocurridas en Limón en los últimos tres días

Este sábado falleció la segunda víctima de un ataque a balazos ocurrido el jueves pasado.

Tres personas murieron en balaceras registradas en los últimos tres días en Limón, en las localidades de La Trinidad y Colina.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que este sábado falleció un hombre de apellido Arévalo, de 19 años, luego de que fuera herido el pasado jueves en un ataque a balazos en La Trinidad, cantón central de Limón. Ese día murió en el lugar otro hombre de apellido Sánchez, de 26 años.

Ambos se encontraban en vía pública cuando fueron sorprendidos por dos hombres en motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del lugar.

Por otra parte, este sábado se registró la muerte de un hombre de apellido Víctor, de 32 años de edad, en Colina. Según los agentes judiciales, la víctima viajaba en un vehículo junto con otro hombre y una mujer.

Al parecer, en un momento, el hombre se bajó del vehículo, y fue cuando le dispararon y escaparon en este automóvil, según las investigaciones.