Crímenes

Tres personas mueren en balaceras ocurridas en Limón en los últimos tres días

El OIJ investiga tres homicidios ocurridos recientemente en Limón

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Por Julián Navarrete Silva
Un hombre murió y otro resultó herido en ataque armado en Limón.
Este sábado falleció la segunda víctima de un ataque a balazos ocurrido el jueves pasado. (Cortesía)







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Balaceras en LimónLa TrinidadColina
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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