Aparece con vida y con signos de violencia conductor de servicio de transporte que estaba desaparecido

A Luis Diego Mora Gómez se le perdió el rastro la tarde del sábado.

A Luis Diego Mora Gómez, un joven de 25 años, conductor de una plataforma de servicio de transporte, se le perdió el rastro el 6 de diciembre en Pérez Zeledón. A eso de la 1 p. m. su celular registró la última conexión y dejó de comunicarse con sus familiares.

La tarde de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el joven apareció con vida durante la madrugada. En apariencia, a Luis Diego se le vio por última vez en la carretera Interamericana Sur, en las cercanías del bar Hawaii, en Cajón de Pérez Zeledón.

Tras perder el contacto con él, familiares interpusieron la denuncia sobre su desaparición ante la Policía Judicial y un allegado del joven contactó a la ONG Brigada Alpha Zona Sur CR Pérez Zeledón, para iniciar un operativo de búsqueda.

Susan Fonseca, coordinadora del Operativo General de la brigada informó a La Nación que el joven fue localizado en San Pedro de Pérez Zeledón. Allí, en apariencia, fue abandonado por presuntos atacantes, pues el joven, afirma Fonseca, presentaba lesiones físicas.

Entre ellas cita una costilla fracturada, marcas de amarres en extremidades superiores e inferiores y golpes en varias partes del cuerpo.

El muchacho, explicó, presentaba cansancio extremo, aparente deshidratación y el vehículo que conducía, un Nissan Tiida negro, modelo 2013, todavía no aparece.

Luis Diego fue llevado en un carro particular y escoltado por la Fuerza Pública a un centro médico. Tras ser valorado y estabilizado, se le dio de alta para continuar su recuperación en su casa.

Fonseca indicó a este medio que familiares, allegados, agentes del OIJ, Fuerza Pública, personal especializado en montaña, drones y expertos en investigación realizaron un rastreo exhaustivo en zonas montañosas y la ruta de un posible viaje para dar con él.

Por el momento, se desconoce el punto exacto donde se encontró al muchacho y el OIJ indicó que no hay personas detenidas por este caso.