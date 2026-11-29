Jean Franco Segura Gómez, el principal acusado por el asesinato de los primos Carlos y Jorge Barboza ocurrido en Heredia en febrero del 2025, entró por primera vez a la sala de juicio el 27 de octubre del 2026. Lo hizo con la cabeza y el pecho erguidos y, a lo largo de esa primera audiencia, incluso sonreía.

Varios testigos aseguraron que, antes de los homicidios, Jean Franco era un hombre dominante que alardeaba de sus contactos y de sus conocimientos en artes marciales mixtas. “Ya no es ni la mitad de lo que alguna vez fue”, dijo uno de los imputados durante el juicio.

Su carácter fuerte, según esos relatos, le habría permitido ejercer control sobre quienes lo rodeaban. Uno de los testigos aseguró que, incluso después de los asesinatos, habría obligado a los demás imputados a quedarse en calzoncillos para limpiar la escena.

Algunas fuentes cuestionan hasta qué punto esa imagen de poder correspondía con la realidad o si, más bien, formaba parte de la manera en que buscaba proyectarse ante los demás.

Desde aquel primer día en los Tribunales de Heredia, Jean Franco es siempre el primero en ingresar escoltado a la sala. Según fuentes, se trata de una medida de seguridad. Una vez dentro, ocupa la misma silla, ubicada frente al Tribunal, junto a la pared, y espera a que ingresen los otros ocho acusados.

Estos últimos se sientan separados y con los zapatos sin cordones, también como medida de seguridad para evitar eventuales agresiones. Segura los sigue pocas veces con la mirada mientras toman sus lugares, pese a que algunos fueron amigos muy cercanos suyos, socios de sus negocios o empleados.

Aquel primer día, este residente de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, tomó el micrófono para dirigirse por primera vez al Tribunal. No fue una iniciativa propia, sino parte del protocolo habitual para identificar a los imputados.

Dijo su nombre con firmeza y contó que es padre de un menor de 7 años. Añadió que era propietario de un bar y de una empresa de seguridad que ya no operan, además de que es licenciado en Criminalística.

Durante esa misma identificación, indicó que padece de esquizofrenia y trastorno de personalidad disociativa, que trata con seis medicamentos distintos, aunque para entonces llevaba un mes sin ellos. En La Reforma, donde permanece detenido, le habrían llegado algunos medicamentos ya vencidos, según fuentes.

Jean Franco Segura Gómez es el principal sospechoso de matar a los primos. (OIJ/OIJ)

Cuando los jueces le preguntaron si tenía tatuajes, a Jean Franco le resultó más fácil mencionar los únicos dos lugares de su cuerpo donde no tenía: la espalda y el estómago. Segura tiene tatuajes hasta en el interior de una de sus orejas.

A ellos se suman los trazos que hace constantemente con la barra de tinta de un lapicero que siempre lleva consigo al juicio. Se raya las manos hasta el punto de que resulta difícil distinguir la tinta del bolígrafo de los tatuajes.

Con ese mismo lapicero toma apuntes o dibuja en una hoja que nunca olvida.

“¿Usted entiende los hechos que le acusan, Jean Franco?”, le consultó una de las juezas aquel primer día. “Sí”, respondió firme. Entonces se abstuvo de declarar.

Jean Franco Segura Gómez fue arrestado en Nicaragua. (Ministerio de Seguridad Pública./Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública.)

El hombre detrás de la acusación

Jean Franco, de 30 años, era propietario del bar Dude’s, que operó hasta inicios del 2025 en Heredia. El Ministerio Público lo acusa de idear un plan para asesinar a los primos Carlos y Jorge dentro de ese comercio, entre la noche del 6 de febrero del 2025 y la madrugada del día siguiente.

Según la acusación, Segura habría iniciado la agresión al golpear en la cara a Jorge y posteriormente asesinarlo con un cuchillo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que contó con la colaboración de otros siete imputados, acusados por homicidio: José Abraham Palacios, Erick Dionisio Rodríguez, Kirk Ricardo Bravo, Nelson José Rodríguez, José Pablo Díaz Álvarez, Heiner Alberto Herrera y Envar Alexis Serna.

El Ministerio Público también acusa a José Miguel Guzmán por favorecimiento real.

Dos primos ingresaron a este establecimiento, en febrero del 2025, pero nunca salieron. (Expediente/Expediente)

En los cuerpos de los dos primos, los médicos forenses contabilizaron en total 70 heridas causadas con arma blanca y múltiples golpes. Los cadáveres aparecieron el 11 de febrero de ese mismo año en una fosa ubicada en el sótano del bar.

Durante el juicio, varios testigos e imputados ubican a Jean Franco como una figura central en lo ocurrido aquella noche. Algunos relatos apuntan a que habría hecho comentarios despectivos sobre los cuerpos e incluso, habría llegado a pararse sobre los cadáveres en una especie de gesto de victoria.

Esta es la fosa que agentes judiciales encontraron en el sótano del lugar. (Cortesía/Cortesía)

Testimonios de coimputados

Entre quienes testificaron estuvo Kirk, uno de sus amigos más cercanos y quien dijo conocerlo desde los 15 años. El imputado reconoció su propia participación en la colocación de los cuerpos dentro de refrigeradores, la excavación de la fosa y el entierro de las víctimas, pero señaló a Jean Franco como el responsable de los homicidios.

Al terminar su testimonio, lamentó que su mejor amigo, “Jean”, lo hubiera involucrado en el homicidio. “Él ya no es mi amigo”, manifestó poco después de haberlo descrito como una persona agresiva, pero también solidaria y leal.

Los imputados José Abraham Palacios y José Pablo Díaz Álvarez, aunque reconocieron participaciones menores, se apartaron de los hechos que les atribuye la Fiscalía y también señalaron a Jean Franco como responsable de las muertes. Ambos justificaron su actuación aquella noche alegando que estaban bajo la coacción de Segura Gómez.

Jorge Barboza y Carlos Barboza son los primos asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Fuentes consultadas para esta publicación tienen distintas apreciaciones sobre los señalamientos contra Jean Franco. Algunas consideran que los imputados habrían acordado responsabilizarlo como parte de una estrategia para intentar reducir o evitar eventuales condenas.

Otras sostienen que la coincidencia entre los testimonios refuerza la versión de que, efectivamente, actuaron por temor.

Tras escuchar las declaraciones de sus antiguos amigos y socios, el semblante de Jean Franco varió. “Jean estaba decidido a proteger al resto, pero no esperaba eso de Kirk”, dijo una fuente a este diario.

De la figura dominante a su transformación

La transformación física de Jean Franco ha sido tan notoria que algunos testigos que fueron muy cercanos a él tuvieron dificultades para reconocerlo durante sus declaraciones. El cambio lo mencionaron en casi todos los testimonios, incluso en los de los propios agentes judiciales.

Pero la transformación no ha sido únicamente física, sino también en su comportamiento dentro de la sala. A ese hombre que durante las primeras audiencias parecía desenvolverse con confianza, comenzó a costarle cada vez más levantar la mirada.

Silvia Arce, Laura Chinchilla y Guillermo Arce conforman el Tribunal de Juicio en Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)

Una fuente cercana al caso aseguró que Segura Gómez atraviesa un cuadro de depresión y que no tendría acceso a la medicación que necesita. Aunque desde el inicio habría sido consciente de que el desenlace podía ser desfavorable para él, ahora lo vería más próximo.

En prisión, además, pasa buena parte del tiempo sin ver el sol. En las celdas de los Tribunales, las autoridades también lo mantienen separado del resto.

El cambio en su comportamiento se hizo especialmente evidente el pasado 27 de noviembre, cuando, ya en la recta final del juicio, escuchó las declaraciones de los otros imputados. Hasta ese momento, Segura rechazó declarar ante el Tribunal.

El desgaste de un juicio que se acerca al final

El juicio por este doble crimen se acerca a su final. Solo restan cuatro declaraciones de los imputados, incluida la de Jean Franco. Posteriormente, vendría la etapa de conclusiones.

Otra fuente allegada al caso manifestó que el evidente deterioro de Segura Gómez también se refleja en el resto de los acusados. La tensión ha aumentado conforme avanza el juicio. Los imputados pasaron de reírse en algunas ocasiones mientras declaraban los testigos a mostrar rostros de preocupación.

Pero el cansancio y la posibilidad de una eventual condena no solo les pesa a ellos, sino también a sus familias.

Algunas madres acuden casi a diario a la sala para ver a sus hijos durante unas horas. En medio del debate, intercambian notas con ellos y les envían mensajes de cariño. Otras han roto en llanto al escuchar los detalles del crimen por el que acusan a sus hijos.

“Llevo casi dos años en agonía”, manifestó una de ellas a este diario mientras permanecía sentada en la sala.

El juicio por el homicidio de los primos están en la recta final. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para expertos allegados al caso, la resolución de este proceso es compleja, pues los propios imputados han planteado un escenario distinto al que expone el Ministerio Público.

Otras apreciaciones apuntan a que la complejidad del caso no radica tanto en los hechos que se juzgan como en la cantidad de personas acusadas.

Después de más de un mes de audiencias, Jean Franco todavía no ha contado ante el Tribunal su versión de lo ocurrido aquella noche. Tras escuchar el testimonio de sus antiguos amigos, estaría dispuesto a romper el silencio. Su declaración está prevista para este lunes 30 de noviembre.