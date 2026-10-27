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Sucesos

Setenta heridas con cuchillo, golpes y un plan para ocultar los cuerpos de primos en bar Dude’s, acusa Fiscalía

El juicio por el doble homicidio inició este martes en los Tribunales de Heredia tras la lectura de la acusación

Juicio por homicidio de primos en Heredia
27/10/2026 Heredia. Continúa el juicio en los Tribunales de Heredia, sobre los dos primos que fueron asesinados y enterrados dentro de un bar cerca de la Universidad Nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
Natalia Vargas

Setenta heridas con un cuchillo, múltiples golpes con los puños y con un extintor, un plan para ocultar los cuerpos y deshacerse del vehículo de las víctimas. Estos son algunos de los hechos que acusa la Fiscalía Adjunta de Heredia en el juicio que se sigue por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, dentro del bar Dude’s, en Heredia, en febrero del 2025.

El debate inició oficialmente la tarde de este martes en los Tribunales de Heredia, luego de que la fiscala María de los Ángeles Ramírez leyera la acusación frente a los nueve imputados en esta causa, ocho de ellos en prisión preventiva y uno en libertad con medidas cautelares.

Ramírez estaba acompañada de la fiscala Tatiana Chaves y ambas representan al Ministerio Público en este contradictorio.