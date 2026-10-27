Setenta heridas con cuchillo, golpes y un plan para ocultar los cuerpos de primos en bar Dude’s, acusa Fiscalía

Setenta heridas con un cuchillo, múltiples golpes con los puños y con un extintor, un plan para ocultar los cuerpos y deshacerse del vehículo de las víctimas. Estos son algunos de los hechos que acusa la Fiscalía Adjunta de Heredia en el juicio que se sigue por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, dentro del bar Dude’s, en Heredia, en febrero del 2025.

El debate inició oficialmente la tarde de este martes en los Tribunales de Heredia, luego de que la fiscala María de los Ángeles Ramírez leyera la acusación frente a los nueve imputados en esta causa, ocho de ellos en prisión preventiva y uno en libertad con medidas cautelares.

Ramírez estaba acompañada de la fiscala Tatiana Chaves y ambas representan al Ministerio Público en este contradictorio.

Tras la lectura de la acusación, el Tribunal, conformado por el cojuez Guillermo Arce, la cojueza Silvia Arce y la juzgadora que preside, Laura Chinchilla Rojas, procedió a identificar a los imputados. Todos declinaron declarar en este punto del juicio y afirmaron que esperarán la indicación de sus respectivas defensas.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueron asesinados en el bar Dude´s, en Heredia. (Redes sociales/redes sociales)

El Ministerio Público acusa por dos delitos de homicidio calificado y un delito de hurto agravado al administrador del bar donde ocurrieron los hechos, Jean Franco Segura Gómez, así como a José Abraham Palacios García, Erick Dionisio Rodríguez Pastran, Kirk Ricardo Bravo Díaz, Nelson José Rodríguez Rivera, José Pablo Díaz Álvarez, Heiner Alberto Herrera Sandí y Envar Alexis Serna Villamil.

Además, el ente acusador señala por un delito de favorecimiento real al imputado José Miguel Guzmán Arias. En esta causa el hermano y la pareja sentimental de Jean Franco, Michael Segura y Gaudy Postome Tellez, también fueron acusados por ese mismo delito; sin embargo, hace cinco días se sometieron a un procedimiento abreviado, en el que negociaron con el Ministerio Público dos años de prisión y quedaron fuera del debate.

Está previsto que el juicio se extienda hasta mediados de diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Al finalizar la etapa de investigación del presente proceso penal se ha logrado recabar prueba importante que acredita con grado de probabilidad razonabl, la responsabilidad penal de los acusados”, dice el Ministerio Público.

Por su parte, algunos defensores rechazaron los hechos que narró la fiscala ante el tribunal.

Un supuesto plan delictivo

El 6 de febrero del 2026, los primos llegaron al Bar Dude´s, que entonces operaba en las cercanías de la Universidad Nacional, en Heredia Centro. En la acusación, el Ministerio Público sostiene que habrían discutido con otros sujetos que también estaban en el comercio. Esto habría generado que, a las 11:05 p. m. de ese mismo día, Jean Franco Segura Góme, “ideara un plan” para asesinar a Barboza Chacón y Barboza Abarca.

Ese día, de acuerdo con la Fiscalía, se presume que Jean Franco y el imputado José Abraham Palacios “actuaron de común acuerdo” y, para imposibilitar cualquier forma de huida, cerraron la única cortina metálica que permitía el ingreso o la salida del bar Dude’s. La hora usual de cierre era a las 2:30 a. m.

La acusación señala que los primos se quedaron consumiendo dentro del comercio y, luego de cerrar las cortinas, de manera inmediata, Jean Franco habría llamado a Erick Rodríguez, a Nelson Rodríguez, a Kirk Bravo, José Pablo Díaz, Heiner Herrera y Envar Serna Villamil para que llegaran al bar.

El Tribunal está conformado por el cojuez Guillermo Arce, Laura Chinchilla Rojas (centro) y la cojueza Silvia Arce. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Con una clara distribución de funciones”, entre la 1:25 a. m. y las 2:57 a. m. del 7 de febrero, con las cortinas cerradas y “valiéndose de su superioridad numérica y del estado de ebriedad de las víctimas”, los imputados ejecutaron los asesinatos.

Jean Franco Segura habría golpeado reiteradamente con las manos el rostro de Jorge Humberto Barboza, lo que provocó que este cayera al suelo.

De común acuerdo, dice la Fiscalía, Kirk Bravo habría atacado con un cuchillo a Carlos Alberto Barboza, quien se encontraba dormido en la barra del bar. Lo hirió en el cuello con un arma blanca.

Una vez que los primos estaban heridos en el suelo, los imputados Jean Franco, Kirk, Nelson, José Pablo y Erick habrían continuado agrediéndolos en reiteradas ocasiones. Este último habría atacado con un arma blanca a Barboza Abarca.

Posteriormente, José Abraham le habría dado un extintor a Jean Franco y, con este objeto, Jean Franco, Erick, Kirk, Nelson y José Pabl, habrían golpeado a Jorge Humberto.

De forma inmediata, Nelson habría registrado los bolsillos y las pertenencias de las víctimas, despojándose de sus celulares y dinero, que luego “se repartieron entre todos en el sitio”.

Posteriormente, Heiner Alberto Herrera Sandí y Envar Alexis Serna Villamil, en apariencia, se ofrecieron para desaparecer el vehículo en el que habían llegado las víctimas, propiedad de Carlos Alberto Barboza.

El juicio se lleva a cabo en la sala más grande de los tribunales, debido a la cantidad de imputados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se trata de un Honda Accord que los imputados habrían conducido desde Heredia hasta Alajuela. Al costado este del condominio La Cañada, lo incendiaron con gasolina.

Producto de los hechos ocurridos esa noche, Carlos Alberto Barboza presentó 66 heridas punzocortantes en el cuello, el abdomen, el dorso y la pelvis. Una de las heridas en el cuello le laceró la arteria carótida común derecha.

Su primo, Jorge Humberto, sufrió cuatro heridas punzocortantes en el cuello. Una de ellas le ocasionó una laceración de la arteria carótida común izquierda, exanguinación y traumatismos varios en la cabeza.

En conjunto, los primos recibieron 70 heridas con cuchillo que les provocaron la muerte en el sitio.

Se presume que, tras los asesinatos, los sospechosos colocaron los cuerpos dentro de dos congeladores en el bar mientras idearon un plan para cavar una fosa en el sótano del comercio. Los cuerpos aparecieron el 12 de febrero enterrados justamente en esa fosa, seis días después de que desaparecieran.

El debate continuará este 28 de octubre durante la audiencia de la mañana y la tarde. Se prevé que el Tribunal reciba el testimonio del investigador principal del caso, de las madres de las víctimas y de un testigo más que habría estado esa noche junto a los ahora fallecidos.