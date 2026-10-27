Sospechoso de asesinar a primos en bar de Heredia afirma ser licenciado en criminalística

Segura habló por primera vez durante el juicio este martes, luego de que la fiscala a cargo del caso, María de los Ángeles Ramírez, leyera la acusación contra los nueve imputados.
El sujeto tomó el micrófono como parte del proceso de identificación de imputados que se realiza al inicio de cada debate. Segura indicó que es bachiller y licenciado en esa carrera, una disciplina científica que aplica métodos y técnicas de investigación para recolectar, conservar, analizar e interpretar evidencias relacionadas con un presunto hecho delictivo.
Este sujeto dijo que padece de esquizofrenia y personalidad disociativa, diagnósticos para los cuales consume una serie de medicamentos.
Además, afirmó ser padre de un niño de siete años. Antes de quedar detenido, a inicios del 2025, como sospechoso de cometer el doble homicidio, dijo ser propietario de un bar y de una empresa de seguridad privada. Según declaró, ninguno de los dos negocios continúa operando, pero llegó a recibir ingresos mensuales de hasta ¢4 millones.
El hombre, de 30 años, también dijo que vive en unión libre con Gaudi Póstome Telles, una de las imputadas en este caso que accedió a someterse a un procedimiento especial abreviado y acordó con el Ministerio Público una pena de dos años de prisión por el delito de favorecimiento real.
Cuando ocurrió el asesinato, Segura era el administrador del bar Dude’s. De acuerdo con el Ministerio Público, este sujeto habría ideado un plan para asesinar a estos vecinos de Heredia. El sospechoso, en compañía de otros imputados, presuntamente golpeó a las víctimas y, posteriormente, coordinó la construcción de una fosa dentro del mismo local comercial, donde aparecieron los cuerpos enterrados el 12 de febrero del 2025.
Tras el crimen, Segura huyó a Nicaragua, donde fue localizado y detenido junto con Gaudi, en una operación coordinada por Interpol Costa Rica y las autoridades policiales del país vecino.
El 26 de febrero del 2025, regresó a Costa Rica bajo un fuerte dispositivo policial. Llegó esposado, con camisa negra, pantaloneta y sandalias, luego de ser entregado por las autoridades nicaragüenses a la Fuerza Pública de Costa Rica.