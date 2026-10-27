Sospechoso de asesinar a primos en bar de Heredia afirma ser licenciado en criminalística

Jean Franco Segura Gómez, principal sospechoso de supuestamente idear un plan para asesinar a los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca en el bar Dude’s, en Heredia, afirmó ante el Tribunal de Heredia que cuenta con una licenciatura en criminalística.

Segura habló por primera vez durante el juicio este martes, luego de que la fiscala a cargo del caso, María de los Ángeles Ramírez, leyera la acusación contra los nueve imputados.

El sujeto tomó el micrófono como parte del proceso de identificación de imputados que se realiza al inicio de cada debate. Segura indicó que es bachiller y licenciado en esa carrera, una disciplina científica que aplica métodos y técnicas de investigación para recolectar, conservar, analizar e interpretar evidencias relacionadas con un presunto hecho delictivo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

