Erick Dionisio Rodríguez Pastrán, uno de los imputados por el homicidio de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza (Bam Bam), relató a un psicólogo de apellido Vega los hechos ocurridos la noche del 6 de febrero del 2025 en el bar Dude’s, en el centro de Heredia.

Este lunes, durante la declaración de Vega en el juicio, el cojuez Guillermo Arce leyó en voz alta el testimonio que Rodríguez, de 23 años, le brindó al psicólogo y que consta en un informe de valoración psicológica. El profesional realizó el examen al imputado después de los hechos y señaló al tribunal que no encontró rasgos de personalidad asociados con psicopatía, sociopatía u otro trastorno.

De acuerdo con la declaración leída por el juez, Rodríguez confirmó al psicólogo que estuvo presente la noche en que murieron los primos en el bar Dude’s. El imputado aseguró que observó todo y que también participó, pero lo hizo bajo las amenazas del dueño del bar, Jean Franco Segura Gómez, quien, según el Ministerio Público, es el principal sospechoso de planear y ejecutar el homicidio de los primos.

Juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia (Natalia Vargas/La Nación)

“Todo empezó cuando escuché: ‘¿A quién cree usted que está amenazando?’. En eso, vi en la barra cuando Jean tenía del cuello a Bam Bam y le dio dos golpes en la cara. Bam Bam cayó al piso noqueado. Yo creí que era una pelea corriente y normal, pero luego alguien de la barra le pasó un cuchillo a Jean”, dijo Rodríguez.

“Cuando él (Jean Franco) agarró el cuchillo se bajó con la rodilla sobre Bam Bam, le puso el cuchillo en el cuello y lo presionó, lo presionó duro con la otra mano y se lo clavó a un lado del cuello. Lo mató”, continuó diciendo.

De acuerdo con su relato, fue entonces cuando el imputado Kirk Bravo Díaz se levantó de un sillón, sacó una navaja de la bolsa de su pantalón y apuñaló a Carlos, quien en ese momento dormía sobre la barra.

“Lo apuñaló por la espalda. Jean le dijo que así no, que le dieran en el cuello. Cuando se despertó el que estaba dormido en la barra, por las puñaladas, se levantó, y Kirk lo pegó en el cuello, como dijo Jean. Hacían chistes, como: ‘Así es como se mata un animal’. (Jean) Empezó a decir que tenía no sé cuanto tiempo de no matar. Kirk solo se reía y se mantenía ahí con Jean y pateando los cuerpos”, recordó Rodríguez.

Juicio los primos en Tribunales de Heredia (Natalia Vargas/La Nación)

De acuerdo con el relato de este imputado, otra persona presente en el bar le pasó otro cuchillo a Jean Franco. Este, subido sobre el cuerpo de Bam Bam, le había pasado el arma por el cuello. Incluso, Rodríguez aseguró que escuchó a Jean Franco quejarse de que el cuchillo no tenía suficiente filo, por lo que le proporcionaron otro.

“Le pasaron como una espada y le dieron en el cuello otra vez”, recordó Rodríguez.

“Yo no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Trataba de estar normal, pero Jean empezó a decir que el que no estaba con él, estaba contra él. Que al que estaba en contra lo iba a matar también, e incluso me lo dijo a mí”, afirmó.

“Yo no sabía qué hacer (...) Me dijeron que le hiciera algo a Bam Bam. Jean me dijo que pensara en alguien que me había hecho algo. Yo no sabía qué hacer, yo sabía que ya Bam Bam estaba muerto. Igual tenía miedo que me mataran, agarré el cuchillo, cerré los ojos y traté de pegarle al cuerpo y me corté feo la mano”, dijo el muchacho.

Jorge Barboza y Carlos Barboza fueron asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Rodríguez continuó diciendo que fue a lavarse la mano y que, al salir de nuevo al bar, vio a varios de los ahora imputados echar galones de cloro sobre los cuerpos de los primos. Posteriormente, habrían sacado unos extintores, con los que golpearon y también rociaron su contenido sobre los cadáveres.

Cuando Rodríguez salió del bar, según dijo, trató de actuar con normalidad; sin embargo, Jean Franco le habría advertido que, si contaba algo de lo que había sucedido esa noche, su madre y a su hermana sufrirían las consecuencias.

Los cuerpos de Carlos Alberto y Jorge Humberto aparecieron enterrados en una fosa en el sótano del bar el martes 11 de febrero del 2025.