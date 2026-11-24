La apertura de los teléfonos celulares realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió encontrar, en el dispositivo del imputado Nelson José Rodríguez Rivera, una serie de directrices para, presuntamente, evadir la justicia.

Rodríguez Rivera es uno de los nueve sospechosos de asesinar a los primos Carlos y Jorge Barboza en el bar Dude’s, en Heredia, el 6 de febrero del 2025.

En esos mensajes, en apariencia, él y el resto de los sospechosos recibieron instrucciones sobre la versión que debían dar a las autoridades para desligarse del crimen, qué responder ante posibles evidencias que los vincularan e incluso cómo reaccionar si alguien cercano brindaba información que comprometiera al resto.

Por este caso están en juicio Rodríguez Rivera, el dueño del bar Dude’s y principal sospechoso de planear y ejecutar el homicidio, Jean Franco Segura Gómez; así como José Abraham Palacios, Erick Dionisio Rodríguez, Kirk Ricardo Bravo, José Pablo Díaz, Heiner Alberto Herrera y Envar Alexis Serna.

Además, el Ministerio Público acusa a José Miguel Guzmán por un delito de favorecimiento real.

Las supuestas instrucciones para evadir el crimen se conocieron este martes durante la declaración del principal investigador del caso, Andrés Loría Chacón. Según su testimonio, estas aparecieron en el teléfono de Rodríguez en forma de imágenes con texto, en un chat que mantenía con una mujer que entonces era su pareja.

Las directrices tienen fecha del 27 de febrero del 2025, 20 días después del homicidio de los primos. Para entonces, algunos de los presuntos implicados ya estaban detenidos, entre ellos Segura Gómez.

El agente Andrés Loría Chacón fue el investigador principal del caso. (Natalia Vargas/La Nación)

“Van a querer quebrarles la mente”

“Tienen que decir que llegaron, tomaron muchas rondas de distintos shots. Ustedes ya venían de otro bar más o menos picados, LES OBSEQUIARON CERVEZAS Y TRAGOS EN VARIAS OCASIONES. Esto se puede decir con el fin de que, si fuera el caso, poder decir que los drogaron sin que se dieran cuenta o les metieron algún tipo de sustancia”, dice uno de los mensajes.

“Si los llegaran a encontrar culpables o responsables de algo, deben mantener la versión de que no recuerdan absolutamente nada, que en sus recuerdos la versión que ya dijeron es lo que hay”, se continúa leyendo.

“No recuerdan rostros ni voces ni nada, no saben qué pasó ni quién quedó. Y si preguntan de antes de que llegaran, pueden decir que José los invitó como de costumbre, TODOS LOS FINES DE SEMANA, y que rodearon (anduvieron en moto) antes de ir a ese bar y habían tomado ya en otro lado. Decir esto lo más que los puede afectar es la licencia por andar en moto tomados”, dice también el texto.

Los primos Barboza ingresaron a este establecimiento (Bar Dude´s) en febrero del 2025, pero nunca salieron. (Expediente/Expediente)

“Recuerden eliminar grupos, registro de llamadas, fotos, chats y de todo, hasta este chat conmigo tienen que eliminarlo formateando el cel. Ustedes se enteraron junto con las noticias del evento”, continúan los mensajes.

El oficial Loría Chacón explicó que, incluso si los imputados borran los mensajes o las fotos, la Policía Judicial puede acceder a las imágenes eliminadas.

De esta conversación también se extrajo que a los sospechosos se les instruyó decir que estuvieron en el bar la noche del viernes 7 y no el 6 de ese mes. “El viernes el delito ya pudo haber estado efectuado, según las noticias, y ustedes no estarían del todo implicados”, dicen los mensajes.

También se les informó sobre cómo reaccionar ante la posibilidad de que las autoridades obtuvieran huellas o sangre de alguno de ellos. “Ustedes tocaron todo en todo momento porque anduvieron bailando y rodando todo el bar. ¿Sangre? En la borrachera hasta se había caído un par de veces, pueden agregar, o tropezar con todo y se tambaleaba mucho. Sin querer quebró una botella teniéndola en la mano, lo que ocasionó la cortadura”, dice el texto.

Posteriormente, en los textos se lee que, en caso de que los arrestaran, “(las autoridades) van a querer quebrarles la mente para hacerlos sentir culpables y les van a jugar sucio. Tienen que estar pilas y fuertes para siempre repetir lo mismo”.

Las directrices contemplaban que, si los encontraban culpables de todo o, por las palabras de otros, los detenían, “no se compadezcan con ellos. Véndanlos y háganlos igual o hasta más culpables de lo que ustedes son”.

“RECUERDEN HUNDIR AL RESTO A MÁS NO PODER SI ESTO NO SALE BIEN. DIGAN QUE LOS AMENAZARON, CON MATAR A SUS HIJOS, A SUS HERMANOS Y FAMILIA Y ELLOS VERDADERAMENTE TENÍAN INFORMACIÓN Y UBICACIONES DE TODOS. Lastimosamente, el único y total culpable aquí es Jean y los dejó botados”, finalizan los textos.

“Yo todo eso lo eliminé”

La apertura de los teléfonos celulares de los sospechosos también permitió dar con una conversación en la que el imputado Jean Franco Segura Gómez, quien al inicio del debate se presentó como criminólogo, se refirió a los homicidios y barajó la posibilidad de ser considerado o no culpable cuando apenas las investigaciones estaban en curso.

“Sí podré ser sospechoso, pero no culpable, porque para que yo sea culpable, aunque yo no esté presente, tienen que haber huellas dactilares mías y no lo hay. No hay huellas de ninguno de los que están siendo procesados porque todo eso lo eliminé. De hecho, mi profe de criminología fue una de las que recolectó indicios y ella se puso en contacto conmigo”, se lee.