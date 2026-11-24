Uno de los testigos cruciales del Ministerio Público en el juicio por el homicidio de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza alertó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de que fue víctima de una amenaza la noche del sábado 21 de noviembre, menos de una semana después de haber declarado en el debate.

Se trata de un hombre de apellido Mendoza, una de las únicas dos personas que presenció la muerte de los primos en el bar Dude’s, en Heredia, la noche del 6 de febrero del 2025 y que no figura como imputado en la causa.

El agente Andrés Loría Chacón fue el investigador principal del caso. (Natalia Vargas/La Nación)

Este martes, durante el contradictorio en los Tribunales de Heredia, el investigador principal del caso, el agente Andrés Loría Chacón, contó al tribunal que, durante el fin de semana, el testigo lo contactó directamente a su celular para informarle de que dos motociclistas lo estaban esperando afuera de su casa.

Según relató, los sujetos le habrían preguntado su nombre, por lo que Mendoza corrió de regreso a su vivienda. En ese momento, escuchó dos disparos.

El agente aclaró que este testigo ha contado con protección, pues desde que comenzó el caso ha recibido intimidaciones por parte de motociclistas que llegan a su casa y de vehículos que también se estacionan al frente sin motivo aparente.

Los primos habrían sido atacados con dos extintores. (Tomada del expediente/Tomada del expediente)

Incluso, el testigo ha sido trasladado por funcionarios judiciales a todas las diligencias relacionadas con el caso y tuvo que cambiar de vivienda desde que ocurrieron los asesinatos.

Junto con otro testigo clave de la Fiscalía, de apellido Blandón; Mendoza habría presenciado, desde la parte trasera de una de las barras del bar, el momento en que los ahora imputados, en apariencia, atacaron a los primos a golpes, patadas y puñaladas.

Posteriormente, se presume que los sospechosos agredieron a Carlos y a Jorge con dos extintores que estaban guardados en el sótano del bar y vaciaron su contenido sobre los cuerpos. Luego, habrían rociado los cadáveres con cloro para, horas o días después, enterrarlos en una fosa dentro del mismo establecimiento.

Agentes del OIJ descubrieron que los cuerpos fueron rociados con cloro previo a ser enterrados. (Tomada del expediente/Tomada del expediente)

Tanto Mendoza como Blandón ya declararon en el juicio, que tiene a nueve personas acusadas, ocho por los dos homicidios y una más por el delito de favorecimiento real.

El debate inició el 27 de octubre y estaba previsto que se extendiera hasta el 18 de diciembre; sin embargo, es posible que termine antes de lo previsto, pues Loría es el último testigo en declarar y culminaría su intervención este jueves a las 8 a. m.

Tras su declaración, se espera que el Ministerio Público inicie la etapa de conclusiones y luego será el turno de las defensas de los imputados.