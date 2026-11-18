Uno de los dos testigos presenciales del homicidio de los primos Jorge Humberto y Carlos Alberto Barboza relató en juicio al menos tres conversaciones que sostuvo con imputados en el caso, en las cuales, aparentemente, justificaron el asesinato de estos dos hombres, cuyos cuerpos aparecieron en una fosa dentro del bar Dude’s, en Heredia, en febrero del 2025.

El testigo, de apellido Blandón, declaró que, en los días posteriores al doble homicidio, ocurrido la noche del 6 de febrero del 2025, le pidió explicaciones al ahora imputado Kirk Bravo Díaz y este le dijo que la muerte de los primos “ya tenía que pasar”.

También recordó una conversación breve que sostuvo con el hoy acusado Envar Alexis Serna Villamil, quien, tras los asesinatos, se refirió a Jorge Humberto como “un poste”, en aparente alusión a que representaba un estorbo.

La identidad del testigo se protege por su seguridad. (Natalia Vargas/La Nación)

El tercer intercambio lo mantuvo con Jean Franco Segura Gómez, administrador del bar Dude’s y señalado por el Ministerio Público como el responsable de planear y ejecutar los homicidios.

Blandón contó al tribunal que le pidió una explicación por lo ocurrido a Jean Franco, a quien entonces consideraba su amigo, y este le respondió que “si el problema hubiera sido con él, hubiera hecho lo mismo”.

Testigo presencial de esa noche

En febrero del 2025, este testigo trabajaba como mesero en un establecimiento de Heredia y era usual que, cuando terminaba su jornada, se dirigiera al bar Dude’s para tomar con sus amigos. Así lo hizo ese jueves 6 de febrero.

Blandón recuerda que esa noche llegó a Dude´s en un Hyundai Tucson, acompañado de los ahora imputados Heiner Alberto Herrera Sandí, Envar Alexis Serna Villamil y Kirk Ricardo Bravo Díaz.

Al llegar, la cortina metálica del negocio estaba cerrada y fue Abraham Palacios García, ahora imputado y quien se desempeñaba como guarda de seguridad del bar, quien los recibió. Blandón caminó hasta la barra, donde entonces estaba su amigo Jean Franco Segura sentado junto al primo Jorge Humberto. Jean Franco, dice, incluso los presentó.

El tribunal de juicio está conformado por los juzgadores Silvia Arce, Laura Chinchilla Rojas y Guillermo Arce. (Natalia Vargas/La Nación)

A Carlos Alberto, en cambio, no lo conoció esa noche porque, cuando llegó al bar, ya estaba dormido sobre la barra.

El testigo narró que, como lo hacían con frecuencia, comenzaron a tomar.

En determinado momento, Blandón fue al baño y allí se encontró con Abraham Palacios. Según relató, entonces el guarda le comentó que mejor iba a pagar el teléfono porque el ambiente en el bar estaba muy pesado. El comentario, de acuerdo con el testigo, no le pareció extraño porque anteriormente Jean Franco había tenido enfrentamientos y, cuando tomaba, “le gustaba llamar la atención”.

Posteriormente, Blandón regresó a la barra.

Según dijo en estrados judiciales, no recuerda con exactitud qué desató el conflicto con los primos, pero sí mencionó un enfrentamiento entre Jorge Humberto y el ahora imputado Erick Dionisio Rodríguez Pastrán. En determinado momento, Jorge le habría dicho a Rodríguez: “Ustedes son cualquier cosa, yo les puedo mandar a hacer algo a ustedes”.

El altercado escaló rápidamente y según el relato del testigo, Jean Franco fue quien tomó a Jorge del cuello y comenzó a golpearlo.

Jorge cayó al suelo tras recibir varias patadas y golpes con los puños. Una vez en el piso, Rodríguez Pastrán habría comenzado a agredirlo y le habría reclamado que lo hacía “por lo que le hizo cuando era pequeño”. El testigo no precisó a qué situación se refería.

A la golpiza también se habrían sumado los ahora imputados Nelson José Rodríguez Rivera y José Pablo Díaz Álvarez. Mientras tanto, Jean Franco habría comenzado a apuñalar a Jorge con un cuchillo y Kirk Bravo Díaz habría atacado a Carlos Alberto con otra arma punzo cortante que sacó de su bulto. En ese momento, Carlos seguía dormido.

Blandón contó que observó toda la escena desde la parte trasera de una de las barras del bar junto a Palacios y otro hombre de apellido Mendoza, quien también figura como testigo en el juicio.

En apariencia, en medio de las agresiones, Jean Franco le pidió a Palacios que fuera al sótano a recoger “unos extintores” y el guarda lo hizo. Con esos equipos, relató Blandón, Jean Franco no sólo golpeó varias veces a los primos en la cabeza y el rostro, sino que también vació su contenido sobre los cuerpos.

Las fiscalas Tatiana Chaves y María de los Ángeles Ramírez representan al Ministerio Público en el juicio. (Natalia Vargas/La Nación)

“No se podía respirar”, dijo Blandón al tribunal.

Aunque las cortinas metálicas estaban cerradas, el testigo recordó que se desplazó hasta la parte frontal del bar junto a Mendoza, Heiner Herrera y Envar Alexis Serna. Fue en ese momento cuando Serna Villamil, de acuerdo con el testigo, habría reflexionado: “Era como un poste”, recuerda que dijo, en aparente referencia a que Jorge representaba un estorbo. Heiner Herrera habría asentido con la cabeza.

Mientras permanecía cerca de la salida, Blandón también contó haber visto a Jean Franco subido sobre el cuerpo de uno de los primos. “Solamente estaba ahí arriba. Jean Franco se cayó producto de esa acción y se volvió a parar otra vez encima de él”, relató.

En algún momento de la noche, en apariencia, Jean Franco pidió ayuda para que alguien se llevara el automóvil de Carlos Alberto, en el que precisamente habían llegado los primos y que estaba estacionado frente al bar. “Yo le dije a Jean Franco que no iba a participar en eso”, recordó Blandón. “Ahí uno se da cuenta de los reales”, afirmó que le respondió su amigo.

Blandón salió del establecimiento, caminó hasta la Universidad Nacional, que estaba a unos 25 metros del bar, y tomó un taxi desde allí.

Este testigo regresó al bar el sábado 8 de febrero a eso de las 2 a. m. Fue entonces cuando le consultó a Jean Franco por qué había asesinado a los primos. Según dijo, el administrador le respondió que “si el problema hubiera sido con él, hubiera hecho lo mismo”.

Días después, sin precisar la fecha, el testigo afirmó que recibió una llamada de Jean Franco. Esta vez, según recordó, el ahora imputado necesitaba ayuda para terminar de cavar una fosa en el bar y le dijo que “solo le faltaban unos metros” para completarla. Blandón afirma que rechazó ayudar y no cuestionó para qué funcionaría dicha fosa.

Posteriormente, se enteró por las noticias de que los cuerpos de los primos aparecieron enterrados precisamente en ese sitio.

Aunque Blandón rindió su declaración de espaldas a los imputados, avanzada su intervención, la fiscala a cargo del caso, María de los Ángeles Ramírez, le solicitó ponerse de pie, mirarlos y reconocerlos.

En ese momento, el testigo rompió en llanto.

“¿A qué se debe esa reacción?”, le consultó Ramírez.

“Por temor y por estar en esta situación. Viví muchas cosas con Jean Franco, siempre me daba consejos. (...) Esto lo que me ha traído es inseguridad, no tener paz, y tener que hacerle esto a un amigo. Mi vida ha cambiado totalmente. Ya no soy el mismo de antes. Antes salía y no tenía miedo de nada. Ahora todo me da miedo, siempre tengo ese temor de que me vaya a pasar algo”, lamentó.