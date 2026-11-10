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Sucesos

Sospechosos de matar a primos Barboza se cambiaron de ropa la noche del crimen en bar Dude’s

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mostró en juicio los videos de las cámaras de la Municipalidad de Heredia

Juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia
Kirk Bravo cambió de vestimenta entre la madrugada y la mañana del 7 de febrero. Natalia Vargas
Natalia Vargas