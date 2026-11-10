Sospechosos de matar a primos Barboza se cambiaron de ropa la noche del crimen en bar Dude’s

Al menos dos de los presuntos implicados en el homicidio de Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza cambiaron de vestimenta durante la noche en que ocurrió el crimen en el bar Dude’s, en Heredia.

Se trata de Jean Franco Segura Gómez, el administrador del bar señalado por el Ministerio Público como el principal sospechoso de orquestar y ejecutar los homicidios, y del imputado Kirk Ricardo Bravo Díaz. Según la acusación fiscal, este último habría atacado a Carlos Alberto con un cuchillo en el cuello, quien estaba dormido sobre la barra del establecimiento esa noche.

Sospechosos del crimen de los primos Barboza cambiaron de ropa la noche del homicidio

Este martes 10 de noviembre, durante el juicio, un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Ballestero continuó presentando ante el tribunal de juicio las grabaciones que registraron los movimientos de las víctimas y los sospechosos.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Heredia captaron a Jean Franco y a Kirk en distintos momentos de la noche del 6 de febrero de 2025, cuando los primos llegaron en el vehículo de Carlos e ingresaron al bar para tomar unos tragos, pero no salieron con vida.

Jean Franco Segura Gómez salió del bar la mañana del 7 de febrero con una vestimenta distinta. (Natalia Vargas/La Nación)

Una de las primeras apariciones de Segura Gómez en las grabaciones ocurrió a las 11:08 p. m., cuando se le observaba en la acera frente al establecimiento, aparentemente mientras hacía una llamada telefónica. Para entonces, los primos y un amigo llevaban 34 minutos dentro del bar y ya habrían tenido un conflicto con uno de los trabajadores del negocio, aparentemente por una mujer.

En ese momento, Segura vestía tenis blancos, un pantalón largo oscuro y una camisa negra. Minutos después, el administrador ingresó nuevamente al establecimiento y no volvió a aparecer en las cámaras exteriores durante el resto de la noche y la madrugada.

Juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia (Natalia Vargas/La Nación)

En el caso de Kirk Bravo, su primera aparición se registró a la 1:25 a. m. del 7 de febrero, cuando llegó al bar Dude´s a bordo de un Hyundai Tucson negro, en apariencia acompañado por los imputados Envar Alexis Serna Villamil y Heiner Alberto Herrera Sandí, este último propietario del carro.

Bravo llevaba el cabello largo recogido en una cola, una camisa roja de manga larga y pantalones oscuros. Antes de entrar al bar, el sospechoso conversó con un hombre no identificado que se encontraba en la acera, al otro lado de la calle, frente al bar. Ese sujeto, cuyo nombre se desconoce, fue visto minutos antes saliendo del bar Dude´s.

A la 1:35 a. m., Kirk ingresó al establecimiento. A partir de ese momento, las cámaras no registraron movimientos de entrada o salida de Dude´s hasta las 2:47 a. m.

El juicio por el homicidio de los primos se lleva a cabo en los Tribunales de Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)

Fue en ese tiempo cuando, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los sospechosos cerraron las cortinas metálicas del comercio y golpearon y apuñalaron a los primos hasta provocarles la muerte.

Posterior a estos hechos, a las 2:47 a. m., las cámaras municipales grabaron al guardia de seguridad del bar, el ahora imputado José Abraham Palacios García, saliendo del bar Dude´s para conversar con el hombre que cuidaba los vehículos estacionados en la calle. Después de ese intercambio, el cuidador se retiró del lugar.

A las 3:03 a. m., según el ente acusatorio y de acuerdo con el registro audiovisual, Herrera Sandí se retiró del bar en su Hyundai Tucson, mientras que Serna Villamil abordó el Honda Accord de Carlos Alberto, el mismo vehículo en el que los primos llegaron a Dude´s. Días después, ese segundo automóvil apareció quemado en La Cañada, en Alajuela.

Los movimientos frente al bar continuaron durante las siguientes horas. A las 4:26 a. m., las cámaras municipales captaron nuevamente a Kirk Bravo. Esta vez, salió del Dude’s, cruzó la calle hacia un local de hamburguesas situado justo enfrente, compró comida y regresó al establecimiento. En ese momento continuaba vistiendo su camisa de manga larga roja.

Nueve imputados están en juicio. (Natalia Vargas/La Nación)

Cuando comenzaba a amanecer y aumentaba el tránsito en la carretera, a las 6:26 a. m., las cámaras registraron la salida de Jean Franco Segura Gómez, Kirk Bravo, Abraham Palacios García y Michael Segura Gómez, este último, hermano de Jean Franco.

Para entonces, Jean Franco ya no vestía la misma ropa con la que había aparecido horas antes en las grabaciones. En esta ocasión, salió con pantalones cortos, tenis negras con líneas blancas y una camiseta negra.

Bravo también llevaba una vestimenta distinta a la de su llegada. Salió del bar con lentes oscuros, una camiseta negra y pantalones oscuros.

Nueve imputados están en juicio por el homicidio de los primos en los Tribunales de Heredia. Por otro lado, Michael Segura Gómez accedió a abreviar y, antes de que comenzara el debate, acordó con el Ministerio Público una pena de dos años de cárcel por el delito de favorecimiento real.