Homicidio de los primos: cámaras ubican al principal sospechoso en el bar Dude’s la noche del crimen

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Heredia permitieron ubicar en el bar Dude’s, la noche del crimen, a Jean Franco Segura Gómez, principal sospechoso de planear y ejecutar el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca.

Este lunes 9 de noviembre, durante el juicio, un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Ballestero, presentó ante el tribunal de juicio las grabaciones que registraron los movimientos de las víctimas y los sospechosos.

Cámaras ubican al principal sospechoso del crimen en el bar Dude´s la noche del homicidio

Carlos, Jorge y un tercer hombre, de apellidos Madrigal Alfaro, llegaron a bordo del carro propiedad del primero, al bar Dude’s, la noche del 6 de febrero del 2025 con la intención de tomar unos tragos. Para entonces, eran las 10:34 p. m.

34 minutos después del arribo de los primos, las cámaras captaran a Jean Franco Segura, propietario del establecimiento, en las afueras del negocio.

De acuerdo con el Ministerio Público, Segura habría orquestado el doble homicidio y también habría pagado posteriormente para cavar una fosa en el sótano del bar. Allí aparecieron los cuerpos enterrados con múltiples golpes y heridas por arma blanca seis días después de ese 26 de febrero.

Jean Franco Segura Gómez es el principal sospechoso de planear y ejecutar el asesinato de los primos Jorge Humberto Barboza y Carlos Alberto Barboza. (OIJ/OIJ)

Entre el momento en el que las cámaras graban la llegada de los primos y posteriormente la imagen de Jean Franco en la acera, según narra la acusación del caso, Madrigal habría protagonizado una discusión con el ahora imputado José Miguel Guzmán Arias, entonces trabajador del bar.

El conflicto habría surgido, aparentemente, por una mujer. En el interior del negocio, el altercado elevó la tensión en el sitio y Jean Franco habría sugerido que Madrigal y Guzmán resolvieran sus diferencias a golpes.

Aunque Madrigal y Guzmán acordaron no llegar a ese extremo, Segura ordenó sacar al primero del bar.

Las cámaras externas registraron la salida de Madrigal a las 11:06 p. m. En las imágenes se le observa agitado y llevándose las manos a la cabeza, en un aparente gesto de preocupación. Luego camina hacia el norte, en dirección al vehículo en el que había llegado con los primos, permanece allí unos minutos y regresa a las inmediaciones del bar.

Jean Franco Segura Gómez está en prisión preventiva. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según la descripción de Ballestero, una de las cámaras captó a Jean Franco a las 11:08 p. m. en las afueras del establecimiento. A pocos metros se encontraba Madrigal, quien conversaba con otro hombre.

Este momento coincide con el testimonio que este amigo de los primos brindó durante el juicio. Madrigal dijo al tribunal que regresó para avisarle a Carlos y a Jorge que las ventanas del carro estaban abiertas, pero los ahora fallecidos decidieron quedarse y a él no lo dejaron ingresar de nuevo al bar.

Otra cámara colocada en otro ángulo de la calle muestra a Segura en un encuadre más cercano, a esa misma hora, en la entrada del negocio. Aunque el sospechoso está parcialmente oculto en las sombras, los investigadores lograron identificarlo a partir de los testimonios recopilados y de los tatuajes que tiene en los brazos.

A las 11:16 p. m., en los videos se ve a Madrigal alejándose del establecimiento, abordado un taxi y se retirándose del lugar.

Según la tesis del Ministerio Público, fue después de que este testigo se marchó cuando Jean Franco habría ordenado cerrar las cortinas metálicas del bar. Los primos quedaron entonces dentro del establecimiento, donde un grupo de sujetos los habría golpeado y apuñalado hasta causarles la muerte.