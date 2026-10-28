AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

‘Era todo para mí’: madre de Carlos Barboza recuerda a su hijo, asesinado en el Bar Dude’s de Heredia

Ana Lucía Chacón declaró este miércoles en los Tribunales de Heredia, donde se sigue el juicio por homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza y Jorge Humberto Barboza, ocurrido en febrero del 2025

Juicio Los Primos
El juicio por el doble homicidio inició el pasado 27 de octubre en los Tribunales de Justicia de Heredia. Alonso Tenorio
Natalia Vargas

Carlos Alberto Barboza era amiguero, buen papá, procuraba mantenerse lejos de los problemas y era “muy lindo” con su mamá.

Justo así lo recuerda su madre, Ana Lucía Chacón, la segunda en declarar este miércoles en el debate que juzga la muerte homicida de este herediano y de su primo Jorge Humberto Barboza, en febrero del 2025, en el bar Dude’s, en Heredia.

Visiblemente afectada, recuerda vívidamente cómo vestía Carlos el mismo día que lo asesinaron y cuenta que su partida ha sido “terrible” para ella y su familia.