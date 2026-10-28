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Sucesos

‘Éramos él y yo contra el mundo’: madre de Jorge Barboza relata el vínculo con su hijo asesinado en bar Dude’s

Xinia Abarca declaró este miércoles en la sala de juicio donde se juzga a los sospechosos de asesinar a su hijo y a un primo de este, en febrero del 2025.

Juicio Los Primos
Jean Franco Segura Gómez y otros acusados en el homicidio de los primos Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón en la sala de juicio del Tribunal Penal de Heredia. Alonso Tenorio
Natalia Vargas

Xinia Abarca vio vivo a su hijo Jorge, por última vez, el jueves 6 de febrero del 2025, cuando el muchacho llegó a la casa de la señora, en Santo Domingo de Heredia, para cenar.

Según relató la mujer este miércoles, en una sala de juicio, alrededor de las 8:40 p. m. de aquel día, ella misma le dijo a Jorge que se fuera a dormir. Asumió que su hijo se fue para su apartamento, que quedaba a poco más de un kilómetro de su vivienda, pero nunca más volvieron a hablar.

El viernes doña Xinia le escribió a Jorge, pero su hijo ya no respondió más. El sábado le pareció extraño que todavía no se hubiera comunicado con ella.