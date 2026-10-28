‘Éramos él y yo contra el mundo’: madre de Jorge Barboza relata el vínculo con su hijo asesinado en bar Dude’s

Xinia Abarca vio vivo a su hijo Jorge, por última vez, el jueves 6 de febrero del 2025, cuando el muchacho llegó a la casa de la señora, en Santo Domingo de Heredia, para cenar.

Según relató la mujer este miércoles, en una sala de juicio, alrededor de las 8:40 p. m. de aquel día, ella misma le dijo a Jorge que se fuera a dormir. Asumió que su hijo se fue para su apartamento, que quedaba a poco más de un kilómetro de su vivienda, pero nunca más volvieron a hablar.

El viernes doña Xinia le escribió a Jorge, pero su hijo ya no respondió más. El sábado le pareció extraño que todavía no se hubiera comunicado con ella.

“Jorge no es así, siempre me contestaba”, declaró.

El 12 de febrero, los cadáveres de Jorge Humberto Barboza Abarca y su primo Carlos Alberto Barboza Chacón aparecieron asesinados a puñaladas y enterrados en una fosa del bar Dude’s en Heredia centro.

Año y medio después, la señora ha tenido que revivir aquellos dolorosos días, viéndole la cara a los presuntos homicidas en el Tribunal Penal de Heredia.

“Éramos él y yo contra el mundo, porque éramos él y yo. Teníamos diferencias, como todo (...) Como mamá tenía que imponerme en cosas, creo que todas las mamás hacen eso. No era perfecto, pero no era una persona mala”, dijo su madre.

Jorge era padre de dos niños, uno de ocho años y otro que hoy tiene 11. Su madre afirmó que, como papá, Jorge “lo daba todo”.

“Él fue muy luchón porque a sus hijos no les faltara nada”, dijo.

Durante su declaración, no solo recordó la cercanía que tenía con el muchacho, sino también su visita al bar donde los asesinaron y cómo se enteró de su fallecimiento.

La mujer se mostró muy afligida e incluso recibió el apoyo emocional de una funcionaria del Poder Judicial.

El Tribunal prohibió la divulgación del rostro de los acusados en la causa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Operación de búsqueda

Para el sábado, tanto ella como los padres de Carlos Alberto estaban buscando a sus hijos y buscando respuestas.

Ese mismo día, por la noche, alrededor de las 7 p. m., la madre de Jorge acudió al bar Dude’s junto con su pareja y la hermana de Alberto.

Dice que en el lugar los recibió un sujeto que estaba en la barra y una muchacha se encargó de llamar al dueño; sin embargo, de inmediato las personas que estaban presentes en el bar subieron el volumen de la música.

“Yo sentía feo, pusieron la música muy duro”, dijo la madre, quien también recordó que el establecimiento estaba muy oscuro.

Fue entonces cuando conoció a Jean Franco Segura Gómez, señalado como el principal sospechoso de orquestar el homicidio de los primos dentro del establecimiento. “¿Podemos ir a hablar afuera? Es que casi no escucho”, le dijo la madre a Segura, quien seguidamente accedió.

En la acera, la madre de Jorge indicó que Jean Franco les dijo que la noche que estuvieron los primos en ese comercio “hubo un mal entendido, pero no pasó a más”.

Ese mismo día, la familia acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer la denuncia.

Jorge Barboza y Carlos Barboza, primos asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Se enteró por las noticias

Doña Xinia buscó a Jorge durante al menos cinco días. Según relató, fue el 12 de febrero cuando se enteró, por medio de las noticias, de que su hijo había aparecido enterrado en una fosa dentro del mismo bar que ella visitó días antes.

Entonces, se trasladó al establecimiento junto con sus allegados. “Ahí amanecimos esperando que sacaran los dos cuerpos”, dijo.

La madre de Jorge también narró la angustia que ha vivido la familia desde entonces, especialmente por los hijos de Jorge, a quienes tuvieron que explicarles lo sucedido pese a su corta edad.

“No sabíamos cómo decirles. Les dijimos que había tenido un accidente en un carro y que se había ido al cielo. Porque era más fácil que decirle que a su papá lo asesinaron”, contó.

“Mi nieto, el mayor, estaba en la escuela y por el periódico se dio cuenta. Vio la foto del papá y de Alberto. Me dijo: ´Tita, ¿por qué usted me miente? A papá lo mataron´”, dijo.

“Ellos preguntan…”, agregó con la voz cortada.