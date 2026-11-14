Chat revela grabaciones dentro del bar Dude’s, supuestos cómplices, contactos en el OIJ y temor tras el doble homicidio de primos

Una conversación entre una testigo y la novia de Jean Franco Segura, el principal sospechoso de planear y ejecutar el homicidio de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza en el bar Dude’s, revela una serie de detalles sobre el doble homicidio ocurrido entre la noche del jueves 6 de febrero y la madrugada del viernes 7 del 2025.

El chat lo leyó en voz alta el cojuez Guillermo Arce este viernes, durante el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Heredia y en el que figuran nueve personas como imputadas.

Los presuntos involucrados en los homicidios son Jean Franco; José Abraham Palacios, quien se desempeñaba como guarda de seguridad del bar; Erick Rodríguez Pastrán (Cali); Kirk Bravo Díaz; Nelson Rodríguez; José Pablo Díaz; Heiner Herrera y Envar Serna. Además, el Ministerio Público señala al imputado José Miguel Guzmán por el delito de favorecimiento real.

La conversación revelada tuvo lugar pocos días después del homicidio e involucra a Gaudy Postome Téllez, pareja de Jean Franco, quien antes del inicio del debate se sometió a un procedimiento abreviado en el que negoció con el Ministerio Público una pena de dos años de prisión por el delito de favorecimiento real.

La mujer con quien conversaba Postome, de apellido Ramos, se presentó a declarar como testigo ante el tribunal y el juzgador Arce leyó la conversación frente a ella, mientras la fiscala, los jueces y los defensores le formularon preguntas sobre el contenido.

El juez Guillermo Arce leyó en voz alta la conversación entre la testigo y la pareja de Segura Gómez. (Natalia Vargas/La Nación)

Ramos no estuvo el 6 de febrero en el bar, pero sí llegó al negocio la noche del día siguiente, porque era su primer día de trabajo como mesera en Dude´s. Pese a ello, no era la primera vez que visitaba ese lugar y durante su declaración incluso afirmó que era muy amiga de Palacios y de Rodríguez Pastrán (dos de los acusados) desde antes.

La lectura de los mensajes desató risas entre algunos de los imputados en la sala de juicio y esto obligó a la presidenta del Tribunal, Laura Chinchilla, a llamar la atención para detener las burlas. La jueza les recordó que se discutía una causa seria que los involucra directamente.

Estas son partes de la conversación entre las mujeres.

Las cámaras en el celular

- Gaudy: En las noticias hablan mucha mierda, nadie sabe lo que pasó en realidad. Imagínese qué tan buenos eran los maes (primos), si llegaron armados. Ellos (los ahora imputados) tenían dos opciones: o matarlos o dejar que los mataran.

- Ramos: Por eso el viernes él (Palacios) estaba todo raro y no solo él, el ambiente estaba pesadísimo. Legal.

- Gaudy: Él no hizo nada, yo tenía las cámaras en ese momento. Palacios solo se quedó viendo junto con otro más.

- Ramos: A mí más o menos me contaron cómo pasó todo y qué rudo...

Así era por dentro del bar Dude´s, que a inicios del 2025 operaba en el centro de Heredia. (Expediente/Expediente)

- Gaudy: Yo solo sé que Palacios es inocente. Tengo las pruebas suficientes para hundir a todos si Jota (Jean Franco) cae. Son más de 13 personas involucradas y, como es doble homicidio, van a canear más de 40 años. Yo vi quiénes fueron los que agarraron cuchillo y empezaron a apuñalar a los maes, mientras Jota (Jean Franco) les pegaba.

- Ramos: Mae, yo sé que en todo esto está metido Cali. Qué duro. Aquí lo bueno es que, por el momento, todos están afuera y tranquilos. ¿Al chile, usted vio todo?

- Gaudy: Yo tenía las cámaras en mi teléfono. Todos me empezaron a llamar cuando hicieron eso, como que yo iba a revivir a los maes. Gracias a Dios no llegué. Yo llegué viernes en la noche, cuando estaban limpiando la sangre. Y sí, Cali fue uno de los que mató a los maes, por eso se cortó (la mano) el mongolo.

Temor a verse involucrados

- Gaudy: El mejor amigo de Jota (Jean Franco) trabaja en el OIJ. Se supone que en estas semanas empiezan a allanar más casas para encontrar más pruebas. Tienen 3 meses para recolectar prueba de quiénes son los asesinos y las únicas pruebas las tengo yo.

- Ramos: Los maes (del OIJ) están mamando. Bueno, es que yo no estuve el jueves, solo el viernes, pero qué cagada. No creo que me allanen a mí. ¿Verdad?

- Gaudy: Jota (Jean Franco) me dijo que ellos (los primos) eran muy malos, que antes de eso él les había dicho muchas veces que se fueran y no lo hicieron. El gordo negro dijo: “Ustedes me pueden pichasear ahorita, pero mañana vengo y los mato a todos”. Por eso, diay, sí, todo se mosqueó. Y yo también llegué el viernes, pero quédese tranquila, porque viernes y sábado llegó mucha gente.

“El viernes yo me vomité como cinco veces del olor y estaba súper estresada, por eso me le ca... a todo el mundo. El sábado en la madrugada, que los enterraron, vieras yo cómo lloraba porque no podía creer lo que estaba pasando”.

- Gaudy: Júreme que no va a decir nada, yo estoy confiando en usted.

- Gaudy: Viernes y sábado los tuvieron en un congelador grande. Yo me quedé el sábado cuando cerraron. Al gordote lo subieron como entre cinco maes y entre todos no lo aguantaban, más que estaban congelados. Mae, yo a veces hasta sueño con esa pi...

- Ramos: Se lo juro, jamás voy a ponerme de sapa en contra de ustedes, menos de Cali y de Palacios.

- Gaudy: Cali agarró un cuchillo y se lo metió en el cuello a uno de los maes. Ya estaba inconsciente el mae. Y, pues, entre tantas veces que lo apuñaló, se cortó. Palacios solo vio todo, él estaba como en shock.

- Gaudy: Jean mató a uno de ellos a golpes y otros tres con cuchillos al otro.

- Gaudy: Todos andaban con miedo. Yo sí le dije a Jota que él tenía que irse porque lo iban a agarrar. Jota ese día me estuvo llamando en la madrugada, llamó hasta a mi mamá después de lo que había hecho. Sé perfectamente que él lo que tenía era miedo por lo que había hecho. Y sí, todo fue el viernes, yo andaba tan mal y usted sin saber nada.

- Ramos: Claro, tal vez no era miedo, pero diay sí, se preocupó más que todo por el bar y por usted. Obvio. Yo no sabía nada, pero yo sí sentía una vara rara, una vibra rara. El ambiente era pesadísimo, yo sentí algo feo.

- Gaudy: Yo tengo contactos en el OIJ, apenas estén buscando a Cali le aviso a usted, porque hoy fueron a buscar a otros dos al trabajo y casa de ellos. Uno de ellos agarró un cuchillo con Cali y otro se quedó viendo con Pala (Palacios). Los andan buscando ya y todo lo están haciendo en silencio para que los maes no busquen salir de Costa Rica.

Comieron después del crimen

- Gaudy: Vieras gorda, todo fue muy impactante…

- Ramos: Gorda, no. No entiendo cómo podían comer tan tranquilos después de eso…

- Gaudy: Yo vi las cámaras, son bien idiotas. Los maes tirados en el piso y ellos comiendo tranquilos...

- Gaudy: (Palacios) estuvo todo el momento ahí, haciendo la malparida fosa. Ya nos comunicaron los dos maes que salieron con brazalete y dicen que nunca dijeron nada. Dijeron que no sabían nada y el único que declaró fue Palacios. Jota está muy decepcionado.