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Sucesos

Chat revela grabaciones dentro del bar Dude’s, supuestos cómplices, contactos en el OIJ y temor tras el doble homicidio de primos

La conversación involucra a una testigo y a una mujer que accedió someterse a un procedimiento abreviado

Juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia
El juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s se lleva a cabo en los Tribunales de Heredia. Natalia Vargas
Natalia Vargas