El principal sospechoso de planear y ejecutar el asesinato de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza, en el bar Dude’s, Jean Franco Segura, recientemente se tatuó en uno de sus brazos la frase “Killer Cousins” (sic), que un funcionario del OIJ tradujo al español como “asesino de primos” en el juicio por el doble homicidio.

Así lo declaró este martes ante el Tribunal de Heredia el investigador principal del doble homicidio, el agente Andrés Loría Chacón. El oficial manifestó que, hace unas semanas, un oficial de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) observó el tatuaje de Jean Franco y decidió reportarlo a sus colegas de la Policía Judicial.

Los agentes dieron seguimiento al reporte y corroboraron que Segura, quien está detenido en el centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela, tenía el tatuaje en uno de sus brazos, por lo que elaboraron un informe fotográfico.

El agente Andrés Loría declaró este martes en juicio. (Natalia Vargas/La Nación)

Durante el debate, la representante del Ministerio Público, María de los Ángeles Ramírez, solicitó a los jueces incorporar dicho informe como prueba para mejor resolver. La defensa de Jean Franco pidió al Tribunal rechazar la solicitud; sin embargo, por unanimidad, los jueces consideraron que se trataba de un informe relevante para el caso y decidieron incorporarla al debate.

El Ministerio Público señala que Jean Franco, dueño del bar Dude’s, donde los primos fueron asesinados entre la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de 2025, fue quien planeó el homicidio y atacó a las víctimas. Según la acusación, golpeó a Jorge Humberto y posteriormente lo asesinó con un cuchillo.

Otros imputados se habrían sumado a la golpiza, habrían apuñalado a los primos y los habrían agredido con dos extintores. Tras las muertes y a puerta cerrada en el bar, los sospechosos colocaron los cuerpos dentro de dos refrigeradoras mientras Jean Franco, en apariencia, coordinaba la excavación de una fosa en el sótano del establecimiento.

Los jueces admitieron como prueba el informe sobre el tatuaje del sospechoso. (Natalia Vargas/La Nación)

Los cuerpos de Carlos y Jorge aparecieron el 11 de febrero del 2025 enterrados en esa misma fosa junto con sus vestimentas y sus pertenencias.

Tras el crimen, el Jean Franco huyó a Nicaragua, donde fue ubicado y detenido a finales de febrero del 2025 junto a su novia, en una operación coordinada por Interpol Costa Rica con las autoridades policiales del vecino país.