Los sospechosos de asesinar a los primos Carlos y Jorge Barboza en el bar Dude’s, en Heredia, habrían utilizado el dinero de las víctimas para comprar tres desayunos después de los homicidios, la madrugada del 7 de febrero del 2025.

Este viernes, los imputados por este doble asesinado comenzaron a declarar en el juicio ante el Tribunal Penal de la zona, luego de que el jueves finalizara la recepción de testigos.

El imputado Kirk Bravo Díaz, a quien el Ministerio Público señala haber atacado con un cuchillo en el cuello al primo Carlos, mientras este dormía en la barra del bar, relató al Tribunal que, después de que los primos quedaron fallecidos en el piso del establecimiento, algunos de los sospechosos comenzaron a revisar sus pertenencias.

En determinado momento, según rememoró, el dueño del bar y también imputado, Jean Franco Segura Gómez, tomó parte del dinero en efectivo de los primos y se lo entregó para que cruzara la calle y comprara tres desayunos para las personas que permanecían dentro del establecimiento.

Bravo Díaz aseguró que así lo hizo. De hecho, su salida hacia el local comercial ubicado al frente del bar quedó registrada en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Heredia. En los videos se observa al imputado Bravo comprar alimentos y regresar al bar.

Durante su declaración de este viernes, Bravo contradijo la versión del Ministerio Público sobre lo ocurrido esa noche. El imputado reconoció que sí hirió a Carlos con un cuchillo en el cuello, pero no como lo detalla la acusación, en reiteradas ocasiones.

Señala, por el contrario, que lo hizo de manera superficial y una sola vez, porque no quería hacerle daño a Carlos, pero Jean Franco lo habría amenazado diciéndole que si no colaboraba con los asesinatos, lo esperaba el mismo destino de los primos.

Kirk relató que, después de haber herido en el cuello a Carlos, según él, superficialmente, Jean Franco lo habría detenido para mostrarle cómo debía hacerlo. “Inútil, así no es”, le habría dicho el dueño del bar.

Fue entonces cuando Jean Franco tomó el cuchillo que tenía Kirk en su mano, se acercó a Carlos y le laceró el cuello al menos tres veces.

Según la versión de Kirk, posteriormente, Jean Franco habría sujetado a Carlos por el cuello en una llave china, lo habría levantado y le habría ordenado a Kirk herirlo en el abdomen. Sin embargo, Kirk insistió en que no lo hizo.

El testimonio del imputado contrasta también con las declaraciones de varios testigos que comparecieron durante el juicio, quienes aseguraron haberlo visto atacar a Carlos a puñaladas con ensañamiento, sin que mediara coacción alguna.

Reconoció su participación

Durante su declaración, el imputado también reconoció a los jueces que ayudó a trasladar los cuerpos hasta dos congeladores dentro del bar. Allí permanecieron los cadáveres varias horas mientras los sospechosos cavaron una fosa en el sótano para enterrar a los primos.

Incluso, Bravo Díaz contó que colaboró en la excavación de esa fosa y que, posteriormente, ayudó a llevar los cuerpos desde los refrigeradores hasta ese sitio para enterrarlos.

Durante su declaración, Kirk aceptó responder preguntas de su abogada defensora y del Tribunal, pese a que su defensa le había recomendado no contestar las consultas de los juzgadores.