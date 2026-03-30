Sucesos

Allanamiento por triple homicidio revela hallazgo de numerosas armas en casa donde estuvo dirigente de futbol asesinado

Agentes decomisaron nueve armas de fuego en casa donde estuvo Andrey Castro Bonilla; dirigente de futbol ejecutado junto a otros dos hombres

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Por Juan Fernando Lara Salas y Christian Montero
Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas.
Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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