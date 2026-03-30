Allanamiento por triple homicidio revela hallazgo de numerosas armas en casa donde estuvo dirigente de futbol asesinado

Uno de los cuerpos fue ubicado junto a un Toyota Hi Lux, cuyo dueño registral es un vecino de Barranca de Puntarenas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, una casa en Puntarenas vinculada a Andrey Castro Bonilla, una de las tres víctimas de un triple homicidio ocurrido este fin de semana en San Mateo de Alajuela.

Castro Bonilla, de 37 años, figuraba registralmente como presidente de la sociedad anónima Asociación Deportiva Municipal Puntarenas Fútbol Club, entidad que administró al equipo campeón nacional de 1986.

La diligencia del OIJ, ejecutada por la Unidad de Crimen Organizado, tuvo como objetivo recolectar indicios para esclarecer el móvil del crimen.

Según confirmaron fuentes policiales a La Nación, los investigadores decomisaron nueve armas de fuego en la casa. Además, un perro entrenado en la detección de estupefacientes dio una señal positiva en el sitio, aunque los agentes no localizaron sustancias ilícitas durante la inspección.

La Policía Judicial también aplicó pruebas de luminol en busca de rastros de sangre, pero el resultado fue negativo. La vivienda allanada es señalada por las autoridades como el último lugar donde se vio con vida a Castro Bonilla antes de su ejecución.

Escena del crimen

Los cuerpos de Castro y otros dos hombres, cuyas identidades aún se desconocen, fueron localizados la mañana del sábado en una finca situada entre las localidades de Desmonte y Estanquillo, en el Monte del Aguacate.

Los restos estaban al fondo de un pequeño barranco, contiguo a un vehículo pick-up Toyota HiLux 2025, valorado en ¢31,6 millones y registrado a nombre de un hermano de la víctima identificada.

El reporte forense preliminar detalla que los asesinos utilizaron métodos de extrema violencia: a las víctimas les cubrieron la cabeza con cinta adhesiva y bolsas plásticas, y las inmovilizaron de pies y manos con gazas sintéticas.

El hecho de que dos de los hombres estuvieran descalzos y uno de ellos envuelto en una sobrecama celeste hace presumir a los investigadores que el triple asesinato ocurrió en un sitio distinto al hallazgo.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, preservando las ataduras y coberturas para realizar un análisis científico exhaustivo.

Andrey Castro Bonilla registraba su domicilio electoral en Cahuita, Limón, pero mantenía fuertes vínculos comerciales y deportivos en Puntarenas.

Además de sus negocios particulares, su papel como presidente de la sociedad ligada al Municipal Puntarenas lo posicionaba como una figura conocida en el ámbito empresarial del Puerto.

Hasta el momento, el OIJ mantiene el caso bajo investigación activa y no ha determinado el móvil del ataque, aunque la saña empleada y el hallazgo de armas en la vivienda allanada orientan las pesquisas hacia un posible ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.