Alianzas en Colombia catapultaron al Cartel del Caribe Sur, según OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros detalla cómo hermanos alias Shock y alias Noni tejieron mayor red de tráfico de cocaína hacia EE. UU. y Europa, incluido control de puerto

Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Desde su apertura en 2019, el puerto de Moín en Limón se volvió el centro logístico crítico para el Cartel del Caribe Sur, según la OFAC. La organización liderada por 'Shock' y 'Noni' lo utilizaba para infiltrar contenedores con cocaína con destino final a los Estados Unidos y Europa. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







