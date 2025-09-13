Alerta meteorológica para este sábado: lluvias fuertes y ráfagas de hasta 80 km/h

Lluvias intensas y tormentas afectarán el país este sábado, según el IMN, que emitió advertencia por riesgo de inundaciones y ráfagas de viento.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió este sábado 13 de setiembre una advertencia por condiciones lluviosas que afectarán a varias regiones del país durante la tarde y noche, debido a la interacción entre una vaguada en niveles altos y la zona de convergencia intertropical, que actualmente se posiciona sobre el sur de América Central.

Desde la mañana, el IMN reportó aguaceros localizados en Upala, Guatuso y Los Chiles, con acumulados que alcanzaron entre 15 mm y 30 mm en un lapso de cuatro horas. Además, se observaron desarrollos nubosos importantes en zonas montañosas y áreas cercanas a las costas del Pacífico.

LEA MÁS: Lluvias intensas y tormentas afectarán el centro y norte de Costa Rica este sábado: vea si su zona está en riesgo

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se presentarán durante la tarde y se prolongarán hasta la noche, afectando principalmente al Pacífico, Valle Central, zona norte y montañas del Caribe. En estas zonas se prevén los siguientes acumulados de precipitación en un periodo de 6 a 12 horas:

Valle Central : Entre 30 mm y 50 mm , con máximos de hasta 75 mm .

: Entre , con máximos de hasta . Pacífico Norte : De 20 mm a 60 mm , con picos de hasta 80 mm en algunos puntos.

: De , con picos de hasta en algunos puntos. Zona Norte : Acumulados de 20 mm a 50 mm , con máximos localizados de hasta 90 mm .

: Acumulados de , con máximos localizados de hasta . Pacífico Central y Sur : Entre 30 mm y 60 mm , con montos máximos puntuales de 90 mm .

: Entre , con montos máximos puntuales de . Caribe: Valores de 30 mm a 50 mm, con máximos de hasta 75 mm.

El IMN advirtió que las lluvias de ayer aumentaron la saturación de los suelos, especialmente en la zona norte, la península de Nicoya y el Pacífico Central y Sur, lo cual incrementa la probabilidad de deslizamientos e inundaciones, sobre todo en zonas vulnerables y urbanas con alcantarillado deficiente.

Ante esta situación, el IMN recomendó:

Tener precaución en zonas propensas a inundaciones por saturación de quebradas o sistemas de drenaje.

por saturación de quebradas o sistemas de drenaje. Prevenir incidentes por tormentas eléctricas, especialmente si se perciben ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta. Estas ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, provocando caída de ramas, cables eléctricos y otros objetos.

LEA MÁS: Pizza Hut desmiente accidente en uno de sus restaurantes y asegura que todos operan con normalidad

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.