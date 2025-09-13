Pizza Hut desmiente accidente en uno de sus restaurantes y asegura que todos operan con normalidad

Pizza Hut desmiente accidente en uno de sus restaurantes y afirma que operan con normalidad.

Esteban Gutiérrez, presidente ejecutivo de Pizza Hut informó, la mañana de este sábado, de que no ocurrió una explosión en uno de sus restaurantes, como informaron las autoridades de primera respuesta.

“No ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y todos nuestros restaurantes operan con total normalidad”, escribió Gutiérrez.

La Cruz Roja Costarricense reportó esta mañana que un hombre de unos 40 años quedó en condición crítica, con graves quemaduras en el rostro y el cuello, luego de que explotara un horno industrial en un restaurante de la cadena en Tibás.

La información fue desmentida pocos minutos después por la cadena de restaurantes.

Al respecto, a las 10:50 a. m., la Cruz Roja comunicó que está corroborando el hecho con el departamento legal y la central de monitoreo, para especificar la ubicación del incidente.

