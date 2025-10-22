Alcaldesa de Quepos reporta cómo está su cantón tras el temblor de 6,1 grados: ‘La gente entró en pánico’

Fuerte temblor en el país, con epicentro en Quepos.

La alcaldesa de Quepos, Patricia Bolaños, declaró esta noche a La Nación que en su cantón se vivió el temblor “como nunca lo habíamos sentido”. Confirmó que algunas comunidades continúan sin electricidad.

Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre

“La gente entró en pánico”, dijo. La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) registró el temblor a las 9:57 p. m. con una magnitud de 6,1 grados y el epicentro 20 kilómetros al sur de Quepos.

Hasta el momento no se reportan personas heridas. “Estamos en la primera etapa de los protocolos, recabando información del 911 y de los comités municipales”, explicó.

Bolaños detalló que “tenemos sectores sin fluido eléctrico: Cerros, Matapalo, Jardines del Río. Hubo caída de material por el lado del Tajo. En general, hay muchos sectores con luz, y el ICE ya tiene cuadrillas atendiendo reportes por caída de cables”.

La funcionaria añadió que se registran daños materiales menores, principalmente caídas de objetos en supermercados y viviendas.

Sobre el seguimiento durante la noche, Chavarría indicó que “estamos en alerta, en coordinación con Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y la Municipalidad”. Además, confirmó que la Comisión Nacional de Emergencias notificó que no hay alerta de tsunami.

“Sabemos que podrían presentarse réplicas, así que pedimos mantener la calma”, concluyó.