Al menos 16 personas habitaban la vivienda que se incendió en Ciudad Quesada; el dueño explica el origen del fuego

Álvaro Guzmán Chaves, de 69 años, se albergaba la tarde de este martes en el salón comunal de San Martín, en Ciudad Quesada, San Carlos, luego de que su vivienda fue consumida por las llamas hace tan solo algunas horas.

En esa casa, situada en el barrio San Martín, en la que dice que vivió al menos 54 años, también residían 15 personas más, entre ellos sus hijos y sus nietos, algunos de seis años.

Por suerte, todos lograron salir a tiempo antes de que las llamas envolvieran prácticamente toda la estructura. De eso está agradecido don Álvaro, quien, al tiempo que busca soluciones para él y sus seres queridos, asegura que fue el viento lo que le jugó “una mala pasada”.

Poco antes del incendio, cuenta, estaba quemando algunos materiales porque no tenía una bolsa plástica para deshacerse de ellos. No era mucho, dice, pero una ráfaga de viento dispersó el fuego en al menos ocho focos que comenzaron a arder al mismo tiempo.

“Agarró y por más que luché no pude (...) Comencé a tirar agua y no, eso fue un problema garrafal”, lamentó.

Bomberos catalogó la estructura como una cuartería y solo un pequeño sector se salvó de las llamas. Sin embargo, las familias perdieron absolutamente todo: ropa, dinero, muebles, aparatos y electrodomésticos.

Una incendio consumió una vivienda en Ciudad Quesada. (Edgar Chinchilla/Suministrada)

El incendio se registró a las 10:30 a.m. y, en cuestión de minutos, alcanzó también el techo de una iglesia evangélica que opera justo al lado y otra vivienda aledaña. En estas últimas dos estructuras el daño fue leve.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Ciudad Quesada y Aguas Zarcas atendieron la emergencia. Mientras el fuego avanzaba, bomberos tuvieron que golpear algunos vehículos que obstruían el paso para llegar al sitio y esto atrasó la labor de contención del incendio.

En total, se estima que unos 550 metros cuadrados fueron destruidos por el fuego.

En solidaridad con las familias afectadas, la Escuela de San Martín realizará este miércoles una “mañana maratónica” a partir de las 8 a. m., con el fin de recolectar ayuda para las familias damnificadas.

Por su parte, la Asociación Deportiva de San Carlos también se sumó a la ayuda.

“Como institución y en coordinación con la Comisión de Apoyo, hacemos un llamado a nuestra afición para unirnos en solidaridad”, informó la entidad deportiva.

Este miércoles, durante el partido de la Jornada 5 ante Municipal Liberia, el equipo sancarleño estará recibiendo en el estadio donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado. Personeros de la Comisión de Apoyo serán los encargados de recibir las donaciones en la entrada del establecimiento.

Colaboró en esta información el corresponsal Édgar Chinchilla.