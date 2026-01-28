Sucesos

Al menos 16 personas habitaban la vivienda que se incendió en Ciudad Quesada; el dueño explica el origen del fuego

El incendio se reportó a las 10:30 a. m. de este martes

Por Natalia Vargas
Las llamas consumieron prácticamente toda la vivienda.
Las llamas consumieron prácticamente toda la vivienda. (Edgar Chinchilla/Suministrada)







