Ajuste de cuentas motivó homicidio de mujer en una soda de Limón

Un ajuste de cuentas sería el móvil del homicidio de una joven de 28 años, de apellido Arauz, quien fue atacada en una soda en Limón 2000.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la principal hipótesis que rodea el asesinato de una joven nicaragüense de apellido Arauz, atacada a balazos el fin de semana anterior en una soda ubicada en Limón 2000, en el centro de la provincia del Caribe.

“En este caso se determina que se trata de un ajuste de cuentas, el móvil, se están investigando las razones de porqué se da el homicidio”, explicó Orlando Corrales jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), del OIJ.

Aunque el OIJ solo divulga el primer apellido de las víctimas de homicidio, medios nicaragüenses la identificaron como Esther Arias Calderón, también conocida como Esther Arauz, de 28 años.

La noche del sábado 27 diciembre, Arauz estaba laborando en la soda, cuando dos sicarios en motocicleta llegaron al sitio y, desde el exterior del local, dispararon en varias ocasiones. Luego ingresaron a la soda y volvieron a accionar las armas. Producto de la agresión, la muchacha sufrió lesiones en las manos, el pecho, el cuello y las rodillas y murió en el sitio.

Una de las teorías en las que trabaja el OIJ es si la joven habría sido amenazada por sujetos que se dedican a la colocación de los créditos informales conocidos como gota a gota, sin embargo, es una versión que está en investigación.

De acuerdo con 100% Noticias, de Nicaragua, Arauz era mamá de dos menores de edad y no se descarta que uno de ellos estuviera presente al momento del crimen. También mencionaron, sin citar fuentes específicas, que también se investiga un posible conflicto con una expareja sentimental. El OIJ no mencionó esa hipótesis.

El crimen de la joven es uno de los seis asesinatos que ocurrieron durante el fin de semana. De ese total, tres sucedieron en Limón, dos en Alajuela y uno en Guanacaste, en total cinco hombres y una mujer fueron los ofendidos en estos hechos violentos. “Los ajustes de cuentas predominan en estos casos que se registraron, todos se encuentran en investigación”, agregó Corrales.

El sábado 20 de diciembre, en Nicoya Guanacaste, Leticia Rodríguez, de 40 años, fue asesinada de varios disparos dentro de un bar ubicado en el barrio San Martín; la mujer, quien en apariencia se dedicaba a préstamos informales y ostentaba bienes valorados en ¢116,8 millones, falleció en el sitio mientras que su pareja sentimental resultó herida de gravedad y permanece hospitalizada.

Durante este 2025 se reporta un importante incremento en la cifra de mujeres fallecidas por homicidios dolosos; según OIJ con el caso de la joven de Limón suman 81, hace un año al mismo periodo hubo 74 víctimas mortales.