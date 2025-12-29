Sucesos

Ajuste de cuentas motivó homicidio de mujer en una soda de Limón

Hecho ocurrió el sábado en Limón 2000.

Por Christian Montero
Un ajuste de cuentas sería el móvil del homicidio de una joven de 28 años, de apellido Arauz, quien fue atacada en una soda en Limón 2000.
Un ajuste de cuentas sería el móvil del homicidio de una joven de 28 años, de apellido Arauz, quien fue atacada en una soda en Limón 2000. (Foto: tomada de redes socia/Foto: tomada de redes sociales)







