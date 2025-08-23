Aguaceros y tormentas eléctricas este domingo en Costa Rica: IMN alerta sobre posible afectación en estas zonas

Aguaceros y tormentas impactarán Costa Rica este domingo, principalmente en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte, según el IMN. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 24 de agosto las condiciones atmosféricas en Costa Rica estarán marcadas por el ingreso de humedad asociado a la zona de convergencia intertropical, lo que favorecerá la formación de lluvias y tormentas durante la tarde y parte de la noche.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mayor parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el Valle Central, así como lluvias dispersas en regiones del Pacífico y en la zona norte del país. Para la noche, se anticipa que la actividad lluviosa se traslade hacia las costas del Pacífico central y sur.

En el Valle Central, se espera un cielo mayormente nublado en la tarde, con lluvias aisladas y posibles tormentas. Durante la noche podrían presentarse lluvias débiles. San José registrará temperaturas entre los 17,5 °C y los 26,7 °C, mientras que Cartago presentará condiciones más frescas, con valores entre 14,8 °C y 23,8 °C.

El Pacífico norte mostrará condiciones variables durante la mañana, pero aumentará la nubosidad hacia la tarde. Se prevén lluvias dispersas en horas vespertinas y precipitaciones ocasionales en la costa durante la noche. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre 21,7 °C y 35,8 °C.

En el Pacífico central, el cielo se presentará de nublado a parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde y noche se anticipan lluvias dispersas y posibles aguaceros cerca de la costa. Parrita alcanzará una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 17,1 °C.

El Pacífico sur experimentará condiciones similares al resto del litoral Pacífico, con lluvias en la tarde y noche, especialmente en áreas costeras. En Golfito, la temperatura variará entre 20,7 °C y 27,1 °C.

En la región del Caribe norte, se prevé nubosidad variable a lo largo del día. Durante la tarde podrían presentarse aguaceros con tormenta en sectores montañosos. Guápiles registrará temperaturas entre los 20,7 °C y los 29,1 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con aguaceros en zonas altas durante la tarde. Sixaola experimentará temperaturas entre 23,2 °C y 30,6 °C.

En la zona norte, se anticipa un cielo con nubosidad variable y aguaceros acompañados de tormentas en zonas montañosas por la tarde. Ciudad Quesada tendrá valores entre los 17,5 °C y los 27,5 °C.

Según el IMN, la combinación de inestabilidad atmosférica, humedad y factores locales será determinante en la evolución de las lluvias para este domingo. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:50 p. m.. La luna continuará su tránsito hacia cuarto creciente, con salida a las 6:32 a. m. y puesta a las 6:57 p. m.

